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https://arabic.sputniknews.com/20220406/أهداف-ريال-مدريد-وتشيلسي-وهاتريك-كريم-بنزيما-3--1-فيديو-1060920481.html
أهداف ريال مدريد وتشيلسي وهاتريك كريم بنزيما (3 -1)... فيديو
أهداف ريال مدريد وتشيلسي وهاتريك كريم بنزيما (3 -1)... فيديو
قاد الفرنسي كريم بنزيما ريال مدريد لهزيمة تشيلسي في عقر دراه في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T21:45+0000
2022-04-06T21:48+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
نادي تشيلسي
كريم بنزيما
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وسجل بنزيما "هاتريك" للوس بلانكوس، ليضع الفريق الملكي قدما في الدور نصف النهائي من البطولة.وسجل بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 21 برأسية صاروخية على يمين حارس الفريق اللندني إدوارد ميندي من كرة عرضية من يسار الملعب أهداها له فينيسيوس جونيور.ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط، حتى أحرز بنزيما الهدف الثاني للفريق الملكي برأسية أخرى على يسار ميندي.وفي الدقيقة 40 سجل كاي هافيرتز الهدف الأول لتشيلسي برأسية على يسار تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، من تمريرة رائعة لجورجينيو.وعاد بنزيما وسجل هدفه الثالث في الدقيقة 46، مستغلا خطأ ميندي في تمرير الكرة، ليخطفها ويسددها في المرمى الخالي.وكان ريال مدريد قد تأهل لربع النهائي على حساب باريس سان جيرمان، بينما تأهل تشيلسي بعد فوزه على ليل الفرنسي.
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي تشيلسي, كريم بنزيما

أهداف ريال مدريد وتشيلسي وهاتريك كريم بنزيما (3 -1)... فيديو

21:45 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 06.04.2022)
© REUTERS / SERGIO PEREZكريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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قاد الفرنسي كريم بنزيما ريال مدريد لهزيمة تشيلسي في عقر دراه في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل بنزيما "هاتريك" للوس بلانكوس، ليضع الفريق الملكي قدما في الدور نصف النهائي من البطولة.
وسجل بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 21 برأسية صاروخية على يمين حارس الفريق اللندني إدوارد ميندي من كرة عرضية من يسار الملعب أهداها له فينيسيوس جونيور.
ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط، حتى أحرز بنزيما الهدف الثاني للفريق الملكي برأسية أخرى على يسار ميندي.
وفي الدقيقة 40 سجل كاي هافيرتز الهدف الأول لتشيلسي برأسية على يسار تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، من تمريرة رائعة لجورجينيو.
وعاد بنزيما وسجل هدفه الثالث في الدقيقة 46، مستغلا خطأ ميندي في تمرير الكرة، ليخطفها ويسددها في المرمى الخالي.
وكان ريال مدريد قد تأهل لربع النهائي على حساب باريس سان جيرمان، بينما تأهل تشيلسي بعد فوزه على ليل الفرنسي.
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