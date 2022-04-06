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إصابة 6 أشخاص في انفجار مسجد في كابول
https://arabic.sputniknews.com/20220406/إصابة-6-أشخاص-في-انفجار-مسجد-في-كابول-1060892459.html
إصابة 6 أشخاص في انفجار مسجد في كابول
إصابة 6 أشخاص في انفجار مسجد في كابول
أصيب 6 أشخاص على الأقل في انفجار مسجد "بل خشتي" في العاصمة الأفغانية، بينما تم اعتقال مشتبه به، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة كابول. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:43+0000
2022-04-06T09:58+0000
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كابول - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم شرطة كابول أن السلطات تحقق مع المشتبه به الذي تم إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز حصيلة الإصابات 6 أشخاص على الأقل.ووقع الهجوم في مسجد "بل خشتي"، الذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل أثناء وجود المصلين.وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر "تويتر" إن المهاجم ألقى قنبلة يدوية على المصلين داخل المسجد بعد ظهر اليوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/انفجار-ضخم-يهز-العاصمة-الأفغانية-كابول-وأنباء-عن-مقتل-طفلان-1056259902.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

إصابة 6 أشخاص في انفجار مسجد في كابول

09:43 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 06.04.2022)
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان
عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA
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أصيب 6 أشخاص على الأقل في انفجار مسجد "بل خشتي" في العاصمة الأفغانية، بينما تم اعتقال مشتبه به، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة كابول.
كابول - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم شرطة كابول أن السلطات تحقق مع المشتبه به الذي تم إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز حصيلة الإصابات 6 أشخاص على الأقل.
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ووقع الهجوم في مسجد "بل خشتي"، الذي يعد أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابل أثناء وجود المصلين.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر "تويتر" إن المهاجم ألقى قنبلة يدوية على المصلين داخل المسجد بعد ظهر اليوم الأربعاء.
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