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https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلامية-كويتية-تنفجر-بالبكاء-بعد-إساءة-فنانة-لها-بتعايرني-إن-أمي-مصرية-فيديو-1060916656.html
إعلامية كويتية تنفجر بالبكاء بعد إساءة فنانة لها: بتعايرني إن أمي مصرية... فيديو
إعلامية كويتية تنفجر بالبكاء بعد إساءة فنانة لها: بتعايرني إن أمي مصرية... فيديو
انفجرت الإعلامية الكويتية مي العيدان بالبكاء، خلال أحد البرامج التلفزيونية متهمة الفنانة هيا الشعيبي بالإساءة لوالدتها المتوفاه فقط لأنها مصرية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T18:48+0000
2022-04-06T18:48+0000
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج "غبقة للفجر" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد على منصة NXT.وقالت مي العيدان باكية: "ناس تجرح، أنا أقدر أن أقول أن أمي كويتية، لكني أفخر أنها مصرية، أمي بنت ناس ومعروفة من بلدها ومصرية جاية من حضارة".واتهمت العيدان هيا الشعيبي بأنها "تعايرها" بأمها المصرية، لتقاطعها الإعلامية فجر السعيد بالقول "وهل الجنسية المصرية تعاير؟ فمصر بلد الحضارة والثقافة"، لتعود العيدان وتجيبها "بتقول عنهم إنهم فقارى"، بحسب موقع "الجميلة".وقالت "أمي كانت إنسانة طيبة ويكفي إن ربنا رزقها بجنازة فيها أكثر من 200 شخص".وأشارت مي العيدان إلى وجود خلاف بالفعل بينها وبين هيا الشعيبي منذ عام 2015.
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أخبار الكويت اليوم

إعلامية كويتية تنفجر بالبكاء بعد إساءة فنانة لها: بتعايرني إن أمي مصرية... فيديو

18:48 GMT 06.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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انفجرت الإعلامية الكويتية مي العيدان بالبكاء، خلال أحد البرامج التلفزيونية متهمة الفنانة هيا الشعيبي بالإساءة لوالدتها المتوفاه فقط لأنها مصرية.
جاء ذلك خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج "غبقة للفجر" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد على منصة NXT.
وقالت مي العيدان باكية: "ناس تجرح، أنا أقدر أن أقول أن أمي كويتية، لكني أفخر أنها مصرية، أمي بنت ناس ومعروفة من بلدها ومصرية جاية من حضارة".
واتهمت العيدان هيا الشعيبي بأنها "تعايرها" بأمها المصرية، لتقاطعها الإعلامية فجر السعيد بالقول "وهل الجنسية المصرية تعاير؟ فمصر بلد الحضارة والثقافة"، لتعود العيدان وتجيبها "بتقول عنهم إنهم فقارى"، بحسب موقع "الجميلة".
وقالت "أمي كانت إنسانة طيبة ويكفي إن ربنا رزقها بجنازة فيها أكثر من 200 شخص".
وأشارت مي العيدان إلى وجود خلاف بالفعل بينها وبين هيا الشعيبي منذ عام 2015.
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