https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-الجيش-الأمريكي-مرتبك-في-شهادته-حول-تدريب-الأوكرانيين-1060889363.html

إعلام: الجيش الأمريكي مرتبك في شهادته حول تدريب الأوكرانيين

إعلام: الجيش الأمريكي مرتبك في شهادته حول تدريب الأوكرانيين

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية العديد من الإجابات المتضاربة في الأيام الأخيرة بشأن ما إذا كان أفراد في الجيش الأمريكي يقومون بتدريب الأوكرانيين أم لا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T08:56+0000

2022-04-06T08:56+0000

2022-04-06T08:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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أخبر الجنرال تود ولترز المشرعين، يوم الأربعاء الماضي ، أنه "لا يعتقد أننا نقوم حاليا بتدريب قوات عسكرية من أوكرانيا في بولندا". وجاء ذلك عندما كان رئيس القيادة الأمريكية في أوروبا والقائد الأعلى لحلف الناتو يدلي بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وقال ماكونفيل إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تقدم المعدات، فإن "السفينة تدخل ثم تخرج". يوم الثلاثاء، أراد النائب مايك والتز أن يعرف: لماذا لا تدرب القوات الأمريكية الأوكرانيين؟ ما يقلقني هو أن قائد الناتو، الجنرال وولترز ، شهد بأنه من حيث السياسة، فإننا لا نجري أي تدريب على هذه المعدات الجديدة. لذا ، سؤالي هو ، لماذا لا؟ ".وقال ميلي إنه بحاجة إلى "التعمق في ذلك" وقام بتدوين ملاحظة على المفكرة أمامه. كما واقترح أوستن أن ولترز ربما كان يعني أن الولايات المتحدة لا تجري أي تدريب في أوكرانيا. ومنذ منتصف مارس، كان للولايات المتحدة 8750 جنديا في بولندا. وتم إرسال أكثر من نصفهم إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتدرب رجال الحرس الوطني في كاليفورنيا مع أفراد الخدمة الأوكرانية، في كل من كاليفورنيا وأوكرانيا، على مدار الـ 29 عامًا الماضية. وتم سحب جميع القوات الأمريكية من أوكرانيا قبل وقت قصير من العملية الروسية.

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الولايات المتحدة الأمريكية