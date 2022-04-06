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https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-الناتو-يستخدم-الطائرات-على-حدوده-الشرقية-لجمع-معلومات-استخباراتية--1060887492.html
إعلام: الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية
إعلام: الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية
أشار تقرير إعلامي إلى أن "الناتو" يستخدم بنشاط على الجانب الشرقي من حدوده طائرات لجمع معلومات استخباراتية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T07:36+0000
2022-04-06T07:36+0000
رصد عسكري
الناتو
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حسب ما نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن حوالي 100 طائرة تابعة للناتو تشارك كل يوم في أنشطة استخباراتية على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، كجزء من توسيع وجود الحلف في أوروبا الشرقية منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الولايات المتحدة تشارك البيانات مع أوكرانيا، لكنها لا تقدم معلومات من شأنها أن تسمح للجانب الأوكراني بـ "الهجوم في الوقت الفعلي" على أهداف روسية.قام الناتو، بالتوازي مع تكثيف عمليات القوات الجوية، بتوسيع انتشار القوات في المياه وعلى الأرض في المنطقة. ووفقا للصحيفة، يوجد الآن 40 ألف جندي على الجانب الشرقي، وتنتشر مجموعات الضربة البحرية في بحر الشمال وشرق البحر الأبيض المتوسط.
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رصد عسكري, الناتو

إعلام: الناتو يستخدم الطائرات على حدوده الشرقية لجمع معلومات استخباراتية

07:36 GMT 06.04.2022
© AP Photo / Alastair Grantقاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999
قاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Alastair Grant
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أشار تقرير إعلامي إلى أن "الناتو" يستخدم بنشاط على الجانب الشرقي من حدوده طائرات لجمع معلومات استخباراتية.
حسب ما نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن حوالي 100 طائرة تابعة للناتو تشارك كل يوم في أنشطة استخباراتية على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، كجزء من توسيع وجود الحلف في أوروبا الشرقية منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ووفقا لحلف الناتو، فإنه لا يشارك المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن يمكن للدول الأعضاء أن تقرر من جانب واحد مشاركة المعلومات معه.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الولايات المتحدة تشارك البيانات مع أوكرانيا، لكنها لا تقدم معلومات من شأنها أن تسمح للجانب الأوكراني بـ "الهجوم في الوقت الفعلي" على أهداف روسية.
قام الناتو، بالتوازي مع تكثيف عمليات القوات الجوية، بتوسيع انتشار القوات في المياه وعلى الأرض في المنطقة. ووفقا للصحيفة، يوجد الآن 40 ألف جندي على الجانب الشرقي، وتنتشر مجموعات الضربة البحرية في بحر الشمال وشرق البحر الأبيض المتوسط.
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