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https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-تركيا-تعين-سفيرا-لها-في-القاهرة-بعد-9-سنوات-من-القطيعة-من-هو-1060912264.html
إعلام: تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة بعد 9 سنوات من القطيعة.. من هو؟
إعلام: تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة بعد 9 سنوات من القطيعة.. من هو؟
كشفت مصادر تركية أن أنقرة قررت تعيين سفير جديد لدى القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الشاغر منذ نحو تسع سنوات. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:53+0000
2022-04-06T15:53+0000
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وقال مسؤولان تركيان إن السفير الجديد سيكون صالح موتلو شان، ممثل أنقرة السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة بين 2015-2020، بحسب موقع "ميدل إيست آي".وذكر المسؤولان أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أبلغ شان بالفعل بهذه المهمة.وأشار المسؤولان إلى أن أنقرة ستسعى حاليا للحصول على تأكيد من السلطات المصرية.وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لبحث سبل إزالة الخلافات القائمة بينهما منذ عام 2013، حيث استضافت القاهرة أول جولة من المحادثات في مايو/ أيار 2021، فيما استضافت تركيا الجولة الثانية من المحادثات في سبتمبر/ أيلول 2021، لكن كلا الجولتين لم تسفرا عن نتائج ملموسة.وخلال الفترة الأخيرة بدأت أنقرة، في تخفيض حدة التوتر في علاقاتها الدولية، التي من أبرزها العلاقة مع مصر.وشهدت العلاقات المصرية التركية أزمة انتهت إلى قطع العلاقات، على خلفية عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في صيف 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة، وهو ما اعتبرته تركيا "انقلابا عسكريا على رئيس منتخب"، فيما أكدت مصر أنها ثورة شعبية استجاب لها الجيش.وتدهورت العلاقات أكثر بين القاهرة وأنقرة، خلال العامين الأخيرين، بسبب نشاط تركيا للتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتدخلها العسكري في ليبيا؛ وهي الأمور التي ترفضها مصر ومعها اليونان وقبرص بشكل قاطع.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/بعد-تركيا-المغرب-يستعد-للحد-من-العجز-التجاري-مع-تونس-ومصر-1055212461.html
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أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم

إعلام: تركيا تعين سفيرا لها في القاهرة بعد 9 سنوات من القطيعة.. من هو؟

15:53 GMT 06.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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كشفت مصادر تركية أن أنقرة قررت تعيين سفير جديد لدى القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الشاغر منذ نحو تسع سنوات.
وقال مسؤولان تركيان إن السفير الجديد سيكون صالح موتلو شان، ممثل أنقرة السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة بين 2015-2020، بحسب موقع "ميدل إيست آي".
الرباط، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
بعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
11 يناير, 12:13 GMT
وذكر المسؤولان أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أبلغ شان بالفعل بهذه المهمة.
وأشار المسؤولان إلى أن أنقرة ستسعى حاليا للحصول على تأكيد من السلطات المصرية.
وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لبحث سبل إزالة الخلافات القائمة بينهما منذ عام 2013، حيث استضافت القاهرة أول جولة من المحادثات في مايو/ أيار 2021، فيما استضافت تركيا الجولة الثانية من المحادثات في سبتمبر/ أيلول 2021، لكن كلا الجولتين لم تسفرا عن نتائج ملموسة.
وخلال الفترة الأخيرة بدأت أنقرة، في تخفيض حدة التوتر في علاقاتها الدولية، التي من أبرزها العلاقة مع مصر.
وشهدت العلاقات المصرية التركية أزمة انتهت إلى قطع العلاقات، على خلفية عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في صيف 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة، وهو ما اعتبرته تركيا "انقلابا عسكريا على رئيس منتخب"، فيما أكدت مصر أنها ثورة شعبية استجاب لها الجيش.
وتدهورت العلاقات أكثر بين القاهرة وأنقرة، خلال العامين الأخيرين، بسبب نشاط تركيا للتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتدخلها العسكري في ليبيا؛ وهي الأمور التي ترفضها مصر ومعها اليونان وقبرص بشكل قاطع.
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