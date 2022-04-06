https://arabic.sputniknews.com/20220406/إعلام-حماقة-بايدن-في-أوكرانيا-1060884444.html

إعلام: حماقة بايدن في أوكرانيا

إعلام: حماقة بايدن في أوكرانيا

أشار دوغلاس ماكجريجور المستشار السابق لوزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس بايدن وحزب سياسته الخارجية الأحادي، يعيدون الوضع... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T06:28+0000

2022-04-06T06:28+0000

2022-04-06T06:28+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف ماكجريجور في حديثه لصحيفة The American Conservative، أن الأمريكيين يجدون صعوبة في تحديد ما إذا كانت قرارات سياسة إدارة بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا هي نتاج استراتيجية متعمدة، أو عدم كفاءة غير عادي، أو مزيج من الاثنين معا. وتهديد روسيا، القوة النووية، بتغيير النظام ثم الإعلان عن سياسة الأسلحة النووية التي تسمح باستخدام الضربة الأولى للولايات المتحدة للأسلحة النووية في ظل "الظروف القصوى" ردا على غزو من قبل القوات التقليدية أو الكيماوية أو البيولوجية الهجمات - تشير إلى أن الرئيس بايدن وإدارته بعيدون تماما عن الواقع.وأضاف أنه بفضل وسائل الإعلام الغربية وما تقدمه عن القادة الروس والجيش الروسي يقوم بايدن باستغلال ذلك في خطاباته، في الوقت الذي يتم فيه إخفاء السبب الحقيقي للحرب من خلال توسع الناتو شرقا ليشمل أوكرانيا. لايمكن لموسكو أن تخسر الحرب مع أوكرانيا أكثر مما يمكن أن تخسره واشنطن في حرب مع المكسيك.وقال ماكجريجور، أن الاقتصاد الروسي القائم على السلع الأساسية، مع وفرة الغذاء والطاقة والمعادن والموارد الأخرى، يخلق عمقا استراتيجيا هائلا لموسكو على اليابسة الأوروبية الآسيوية. تجعل هذه الموارد موسكو الشريك الاستراتيجي الطبيعي لبكين، وبالتالي تأمين حدود موسكو الآسيوية.ولتقليل تأثير العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي، بدأت روسيا في "إزالة الدولار" من اقتصادها منذ سنوات. وبسبب عدم ثقلها بأعباء الديون السيادية البغيضة التي ابتليت بها واشنطن، تمكنت موسكو من تحقيق الاستقرار في الروبل من خلال زيادة أسعار الفائدة، وربطها باحتياطيات الذهب.وعلى الرغم من إظهار اليابان العام للتضامن مع واشنطن، فقد استقرت طوكيو بالفعل مع أوراسيا عندما وقعت طوكيو على العضوية في البرنامج الاقتصادي الإقليمي الشامل (RCEP) ، أكبر كتلة تجارية في العالم. وكما كان متوقعا، أعلنت طوكيو بالفعل أنها لن تحظر واردات النفط والغاز الطبيعي الروسي وستواصل اليابان العمل مع روسيا في مشاريع اقتصادية مشتركة مهمة.تنفس الأوروبيون الصعداء في الأول من أبريل، عندما أعلنت الحكومة الروسية أن موسكو لن تقطع مبيعاتها للمشترين الأوروبيين للغاز الطبيعي الروس، طالما أن المشترين قاموا بإنشاء حسابات في "غازبروم بنك"، حيث سيتم تحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى روبل.كانت حصة روسيا الهائلة من الطاقة والغذاء في الأسواق الأوروبية والعالمية تعني دائمًا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستكون سيناريو مرعب. لم يكن مفاجئا عندما حذر المستشار الألماني أولاف شولتز في 2 أبريل / نيسان من العواقب الوخيمة العالمية للحرب الروسية في أوكرانيا ، قائلاً: "يجب أن نضمن انتهاء هذه الحرب بسرعة".وقد يكون السعي لدفع الناتو عبر أوكرانيا إلى الحدود الغربية لروسيا أسوأ خطأ فادح في السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن واشنطن لا تتعلم شيئا ولا تتذكر شيئا. بعد هزيمة القوة العسكرية الأنجلو-فرنسية في يونيو 1940 ، كانت القوة المشتركة لألمانيا النازية وروسيا السوفيتية والإمبراطورية اليابانية منيعة. لو بقي الثلاثة في تحالف، لما تمكنت واشنطن ولا أي مجموعة من القوى من تحديهم لعقود.يعزز الرئيس بايدن وحزب واشنطن الأحادي الهيمنة على اليابسة الأوراسية من خلال ترتيب جماعي للقوى الاقتصادية الرائدة في العالم بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان ووسط وجنوب شرق آسيا، وبالتالي استعادة الوضع الاستراتيجي الذي كانت تخشى واشنطن منه في عام 1940. يفضل أن تركز واشنطن على تعزيز الرخاء الاقتصادي الأمريكي، والسيطرة على التضخم، واستعادة حكم القانون، وليس الحرب مع روسيا.واختتم قائلا، سيكون من الحكمة أن يحذو الرئيس بايدن حذو شولز ويعمل على إنهاء الصراع الخطير في أوكرانيا. ومع ذلك، بالنسبة للمستقبل غير المحدد، فإن استخدام القوة العسكرية الأمريكية في النصف الشرقي من الكرة الأرضية سيشمل الآن إمكانية الحرب مع أكثر من قوة من الدرجة الأولى في أكثر من منطقة واحدة من العالم في وقت واحد. أحسنت يا سيادة الرئيس.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/بايدن-لا-يتفق-مع-زيلينسكي-على-أن-روسيا-ارتكبت-إبادة-جماعية-في-بوتشا-1060839516.html

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