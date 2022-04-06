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https://arabic.sputniknews.com/20220406/إيران-برنامجنا-النووي-سلمي-وكل-الاتهامات-إدعاءات-أصدرها-الكيان-الصهيوني-1060891662.html
إيران: برنامجنا النووي سلمي وكل الاتهامات إدعاءات أصدرها الكيان الصهيوني
إيران: برنامجنا النووي سلمي وكل الاتهامات إدعاءات أصدرها الكيان الصهيوني
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، "إجراء تنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية ملف المواقع التي تعتبر مبهمة"، مشيرا... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:30+0000
2022-04-06T09:30+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال إسلامي، في مؤتمر صحفي، "نتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية ملف الأماكن التي تعتبر مبهمة وكل الاتهامات بشأن وجود هذه الأماكن التي قالوا إنها مبهمة مبنية على ادعاءات أصدرها الكيان الصهيوني وهي باطلة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأشار إلى أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون إيران قريبا"، مضيفا أنه "سنضع تفاصيل برنامجنا النووي أمام الناس والعالم لنثبت أن الاتهامات الموجهة ضدنا كاذبة".وتجري في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وأعلنت إيران، الشهر الماضي، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

إيران: برنامجنا النووي سلمي وكل الاتهامات إدعاءات أصدرها الكيان الصهيوني

09:30 GMT 06.04.2022
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، "إجراء تنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية ملف المواقع التي تعتبر مبهمة"، مشيرا إلى مواقع نووية لم تقدم طهران توضيحات للوكالة عنها سابقا.
وقال إسلامي، في مؤتمر صحفي، "نتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية ملف الأماكن التي تعتبر مبهمة وكل الاتهامات بشأن وجود هذه الأماكن التي قالوا إنها مبهمة مبنية على ادعاءات أصدرها الكيان الصهيوني وهي باطلة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
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وأشار إلى أن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون إيران قريبا"، مضيفا أنه "سنضع تفاصيل برنامجنا النووي أمام الناس والعالم لنثبت أن الاتهامات الموجهة ضدنا كاذبة".
وأضاف إسلامي، "برنامجنا النووي سلمي ولا يتعارض مع ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي فرضتها ونحن لا نسعى للخلاف مع الوكالة الدولية بل نريد علاقات طبيعية معها بعيدا عن المعايير المزدوجة".
وتجري في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وأعلنت إيران، الشهر الماضي، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.
وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.
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