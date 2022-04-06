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اتحاد أمريكا الجنوبية يكشف حقيقة مشاركة السعودية في كوبا أمريكا 2024
اتحاد أمريكا الجنوبية يكشف حقيقة مشاركة السعودية في كوبا أمريكا 2024
كشف كلاوديو تابيا، النائب الثاني لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، اليوم الأربعاء، حقيقة توجيه الدعوة للاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في بطولة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:01+0000
2022-04-06T16:01+0000
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وأجرى الموقع الإلكتروني عاجل، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع كلاوديو تابيا، أكد من خلالها أن هناك دعوة فعلية قد أرسلها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف المشاركة والوجود في بطولة كوبا أمريكا 2024.يذكر أنه انتشرت بعض التقارير التي أوضحت بدورها أن هناك دعوة قد أرسلت إلى المنتخب السعودي للمشاركة في "كونميبول"، وهو ما أكده كلاوديو تابيا على هامش تواجده في العاصمة القطرية، الدوحة، لحضور قرعة كأس العالم لكرة القدم 2022.وذكر المسؤول في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم أنه "إضافة إلى الاتحاد السعودي هناك دعوة أخرى تم توجيهها إلى أحد الاتحادات التابعة للقارة الآسيوية، نحن لدينا علاقات جيدة للغاية مع جميع الاتحادات الآسيوية وكذلك الاتحاد الآسيوي، لذلك يشرفنا دوما مشاركة المنتخبات العربية والآسيوية في هذه البطولة الأهم في قارة أمريكا الجنوبية".وأوضح تابيا أن الاتحاد يواصل العمل والتحضير بهدف ضمان نجاح النسخة الجديدة من كوبا أمريكا 2024، على أن يتم في الوقت المُناسب الإعلان عن الدول المشاركة في البطولة، فضلا عن ضيوف هذه النسخة بشكل رسمي.ويشار إلى أن الاتحاد الأمريكي الجنوبي يلجأ إلى الاستعانة بمنتخبات من خارج القارة بهدف المشاركة في البطولة، وهو تقليد بدأ منذ عام 1993، من أجل بلوغ نصاب 12 منتخبا.
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منتخب السعودية لكرة القدم, السعودية, اخبار أمريكا اللاتينية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اتحاد أمريكا الجنوبية يكشف حقيقة مشاركة السعودية في كوبا أمريكا 2024

16:01 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNESمنتخب السعودية
منتخب السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / MUSTAFA ABUMUNES
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كشف كلاوديو تابيا، النائب الثاني لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، اليوم الأربعاء، حقيقة توجيه الدعوة للاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.
وأجرى الموقع الإلكتروني عاجل، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع كلاوديو تابيا، أكد من خلالها أن هناك دعوة فعلية قد أرسلها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف المشاركة والوجود في بطولة كوبا أمريكا 2024.
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يذكر أنه انتشرت بعض التقارير التي أوضحت بدورها أن هناك دعوة قد أرسلت إلى المنتخب السعودي للمشاركة في "كونميبول"، وهو ما أكده كلاوديو تابيا على هامش تواجده في العاصمة القطرية، الدوحة، لحضور قرعة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وذكر المسؤول في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم أنه "إضافة إلى الاتحاد السعودي هناك دعوة أخرى تم توجيهها إلى أحد الاتحادات التابعة للقارة الآسيوية، نحن لدينا علاقات جيدة للغاية مع جميع الاتحادات الآسيوية وكذلك الاتحاد الآسيوي، لذلك يشرفنا دوما مشاركة المنتخبات العربية والآسيوية في هذه البطولة الأهم في قارة أمريكا الجنوبية".
وأوضح تابيا أن الاتحاد يواصل العمل والتحضير بهدف ضمان نجاح النسخة الجديدة من كوبا أمريكا 2024، على أن يتم في الوقت المُناسب الإعلان عن الدول المشاركة في البطولة، فضلا عن ضيوف هذه النسخة بشكل رسمي.
ويشار إلى أن الاتحاد الأمريكي الجنوبي يلجأ إلى الاستعانة بمنتخبات من خارج القارة بهدف المشاركة في البطولة، وهو تقليد بدأ منذ عام 1993، من أجل بلوغ نصاب 12 منتخبا.
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