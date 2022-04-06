https://arabic.sputniknews.com/20220406/اشتية-يطالب-بريطانيا-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1060911801.html
اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين
اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:32+0000
2022-04-06T15:32+0000
2022-04-06T15:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال اشتية لوفد من البرلمان البريطاني، يضم 15 نائبا عن حزب المحافظين، في مكتبه بمدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها".وأضاف أن الهدف من هذا الاعتراف أيضا "حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلي".وحث اشتية بريطانيا على الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس حسبما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية لوفد من البرلمان البريطاني، يضم 15 نائبا عن حزب المحافظين، في مكتبه بمدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية
.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها".
وأضاف أن الهدف من هذا الاعتراف أيضا "حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلي".
وحث اشتية بريطانيا على الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس حسبما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.