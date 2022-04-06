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اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين
اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:32+0000
2022-04-06T15:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال اشتية لوفد من البرلمان البريطاني، يضم 15 نائبا عن حزب المحافظين، في مكتبه بمدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها".وأضاف أن الهدف من هذا الاعتراف أيضا "حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلي".وحث اشتية بريطانيا على الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس حسبما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.
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أخبار فلسطين اليوم

اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

15:32 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال اشتية لوفد من البرلمان البريطاني، يضم 15 نائبا عن حزب المحافظين، في مكتبه بمدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها".
وأضاف أن الهدف من هذا الاعتراف أيضا "حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلي".
وحث اشتية بريطانيا على الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس حسبما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.
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