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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الاتحاد-الأوروبي-يهدد-مالطا-باللجوء-إلى-القضاء-بسبب-جوازات-السفر-الذهبية-1060905200.html
الاتحاد الأوروبي يهدد مالطا باللجوء إلى القضاء بسبب "جوازات السفر الذهبية"
الاتحاد الأوروبي يهدد مالطا باللجوء إلى القضاء بسبب "جوازات السفر الذهبية"
طلبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، من مالطا إنهاء برنامج "جواز السفر الذهبي" للمستثمرين الأجانب الأثرياء، وإلا فإنها تخاطر بالتعرض لإجراءات قضائية في... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:32+0000
2022-04-06T13:32+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأشارت المفوضية إلى أنه أمام فاليتا شهرين للرد على الأمر - الذي يُطلق عليه "رأي مسبب" - وإلا يمكن إرسال الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت "فرانس برس".وقالت المفوضية إنها تعتبر البرنامج الذي يسمح لغير الأوروبيين بشراء جنسية مالطا - وبالتالي الاتحاد الأوروبي - من خلال مدفوعات أو استثمارات محددة، "انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي".وقالت في بيان إن القرار "ينتهك صفة المواطنة في الاتحاد على النحو المنصوص عليه في معاهدات (الاتحاد الأوروبي)".استخدم الأثرياء حول العالم البرنامج للحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي من خلال مالطا، وكذلك من قبرص أو بلغاريا، اللتين كان لديهما برامج مماثلة.أوقفت قبرص عرض "جواز السفر الذهبي" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما وافق البرلمان البلغاري في 24 مارس/ آذار على تغييرات تشريعية لإنهاء مخططه.استبعدت مالطا الشهر الماضي الروس والبيلاروسيين من برنامجها، في الوقت الذي شنت فيه أوروبا حملة على الأثرياء والشخصيات السياسية في البلدين، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.بدأت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكلفة بحماية معاهدات الكتلة، إجراءات انتهاك ضد مالطا وقبرص في أكتوبر 2020.وأصدرت توصية الأسبوع الماضي تقول إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "لا تزال تعمل على برامج مواطنة المستثمرين وتحتاج إلى إنهائها على الفور".كما دعت إلى سحب "جوازات السفر الذهبية" أو تصاريح الإقامة المماثلة المعتمدة على الاستثمار الممنوحة للروس أو البيلاروسيين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-بإنهاء-منح-جوازات-السفر-الذهبية-للمستثمرين-الأجانب-1059734441.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يهدد مالطا باللجوء إلى القضاء بسبب "جوازات السفر الذهبية"

13:32 GMT 06.04.2022
© REUTERS / POOL Newرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / POOL New
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طلبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، من مالطا إنهاء برنامج "جواز السفر الذهبي" للمستثمرين الأجانب الأثرياء، وإلا فإنها تخاطر بالتعرض لإجراءات قضائية في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية إلى أنه أمام فاليتا شهرين للرد على الأمر - الذي يُطلق عليه "رأي مسبب" - وإلا يمكن إرسال الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وقالت المفوضية إنها تعتبر البرنامج الذي يسمح لغير الأوروبيين بشراء جنسية مالطا - وبالتالي الاتحاد الأوروبي - من خلال مدفوعات أو استثمارات محددة، "انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي".
وقالت في بيان إن القرار "ينتهك صفة المواطنة في الاتحاد على النحو المنصوص عليه في معاهدات (الاتحاد الأوروبي)".
استخدم الأثرياء حول العالم البرنامج للحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي من خلال مالطا، وكذلك من قبرص أو بلغاريا، اللتين كان لديهما برامج مماثلة.
برلمان الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء منح "جوازات السفر الذهبية" للمستثمرين الأجانب
10 مارس, 15:47 GMT
أوقفت قبرص عرض "جواز السفر الذهبي" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما وافق البرلمان البلغاري في 24 مارس/ آذار على تغييرات تشريعية لإنهاء مخططه.
استبعدت مالطا الشهر الماضي الروس والبيلاروسيين من برنامجها، في الوقت الذي شنت فيه أوروبا حملة على الأثرياء والشخصيات السياسية في البلدين، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بدأت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكلفة بحماية معاهدات الكتلة، إجراءات انتهاك ضد مالطا وقبرص في أكتوبر 2020.
وأصدرت توصية الأسبوع الماضي تقول إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "لا تزال تعمل على برامج مواطنة المستثمرين وتحتاج إلى إنهائها على الفور".
كما دعت إلى سحب "جوازات السفر الذهبية" أو تصاريح الإقامة المماثلة المعتمدة على الاستثمار الممنوحة للروس أو البيلاروسيين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي على الفور.
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