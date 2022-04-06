https://arabic.sputniknews.com/20220406/الاتحاد-المصري-يكشف-مصير-كيروش-مع-المنتخب-الوطني-1060911504.html
الاتحاد المصري يكشف مصير كيروش مع المنتخب الوطني
الاتحاد المصري يكشف مصير كيروش مع المنتخب الوطني
كشف اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير المدرب كارلوس كيروش مع المنتخب المصري. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:30+0000
2022-04-06T15:30+0000
2022-04-06T15:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058026311_0:0:2435:1370_1920x0_80_0_0_9c19d5e77d4ebce265d850f9c234c59b.jpg
وقال مشهور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، إن غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تميل لاستمرار كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.وأضاف أن "كيروش لديه بعض السلبيات، لكن لديه إيجابيات يمكن البناء عليها لتعديل مسار الكرة في مصر".وأشار مشهور إلى عقد وفد من اتحاد الكرة المصري لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، ورئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال والتي أقيمت مؤخرا في العاصمة السنغالية داكار.وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.وأشارت الصحيفة إلى أن "الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله".ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الثلاثاء الماضي، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/رئيس-الاتحاد-المصري-كيروش-سيبقى-في-منصبه-حال-إعادة-لقاء-السنغال-1060681497.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058026311_91:0:2435:1758_1920x0_80_0_0_42f98eddadb653bd5c038103b9ab9b2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الاتحاد المصري يكشف مصير كيروش مع المنتخب الوطني
تابعنا عبر
كشف اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير المدرب كارلوس كيروش مع المنتخب المصري.
وقال مشهور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، إن غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تميل لاستمرار كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.
وأضاف أن "كيروش لديه بعض السلبيات، لكن لديه إيجابيات يمكن البناء عليها لتعديل مسار الكرة في مصر".
وأشار مشهور إلى عقد وفد من اتحاد الكرة المصري لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، ورئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال والتي أقيمت مؤخرا في العاصمة السنغالية داكار.
وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش
المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم
" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله".
ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".
وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022
، الثلاثاء الماضي، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.