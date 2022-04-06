عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الاتحاد-المصري-يكشف-مصير-كيروش-مع-المنتخب-الوطني-1060911504.html
الاتحاد المصري يكشف مصير كيروش مع المنتخب الوطني
الاتحاد المصري يكشف مصير كيروش مع المنتخب الوطني
كشف اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير المدرب كارلوس كيروش مع المنتخب المصري. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:30+0000
2022-04-06T15:30+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058026311_0:0:2435:1370_1920x0_80_0_0_9c19d5e77d4ebce265d850f9c234c59b.jpg
وقال مشهور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، إن غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تميل لاستمرار كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.وأضاف أن "كيروش لديه بعض السلبيات، لكن لديه إيجابيات يمكن البناء عليها لتعديل مسار الكرة في مصر".وأشار مشهور إلى عقد وفد من اتحاد الكرة المصري لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، ورئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال والتي أقيمت مؤخرا في العاصمة السنغالية داكار.وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.وأشارت الصحيفة إلى أن "الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله".ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الثلاثاء الماضي، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/رئيس-الاتحاد-المصري-كيروش-سيبقى-في-منصبه-حال-إعادة-لقاء-السنغال-1060681497.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058026311_91:0:2435:1758_1920x0_80_0_0_42f98eddadb653bd5c038103b9ab9b2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

الاتحاد المصري يكشف مصير كيروش مع المنتخب الوطني

15:30 GMT 06.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، مع الحكم الغامبي باكاري جاساما حكم لقاء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021
البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، مع الحكم الغامبي باكاري جاساما حكم لقاء مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبرTelegram
كشف اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير المدرب كارلوس كيروش مع المنتخب المصري.
وقال مشهور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، إن غالبية أعضاء مجلس اتحاد الكرة تميل لاستمرار كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
رئيس الاتحاد المصري: كيروش سيبقى في منصبه حال إعادة لقاء السنغال
31 مارس, 08:38 GMT
وأضاف أن "كيروش لديه بعض السلبيات، لكن لديه إيجابيات يمكن البناء عليها لتعديل مسار الكرة في مصر".
وأشار مشهور إلى عقد وفد من اتحاد الكرة المصري لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، ورئيس الاتحاد الإفريقي "كاف" بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال والتي أقيمت مؤخرا في العاصمة السنغالية داكار.
وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن اتحاد كرة القدم استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، رغم فشل المنتخب في الوصول إلى مونديال 2022.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر داخل اتحاد كرة القدم، تأكيدهم أن الاتحاد برئاسة جمال علام استقر على تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من أجله".
ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد "التمسوا العذر للمدرب البرتغالي حتى وإن خسر بطولة الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة".
وخطف منتخب السنغال بطل إفريقيا بطاقة تأهله لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الثلاثاء الماضي، بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала