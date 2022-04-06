https://arabic.sputniknews.com/20220406/الاحتياطي-الفيدرالي-ربما-تحتاج-أمريكا-إلى-رفع-الفائدة-10-مرات-1060914133.html
الاحتياطي الفيدرالي: ربما تحتاج أمريكا إلى رفع الفائدة 10 مرات
الاحتياطي الفيدرالي: ربما تحتاج أمريكا إلى رفع الفائدة 10 مرات
قال توم باركين وباتريك هاركر، رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند وفيلادلفيا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ربما تحتاج بين 9 إلى 10 زيادات "متعمدة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T17:01+0000
2022-04-06T17:01+0000
2022-04-06T17:01+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1048204425_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607.jpg
واشنطن- سبوتنيك. قال باركين في حدث بُث مباشرة، في إشارة إلى معدل التضخم السنوي البالغ 2% الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في البنك المركزي: "الاحتياطي الفيدرالي على بعد 9 إلى 10 زيادات من تقدير اللجنة الفيدرالية للسعر المحايد".وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أول رفع لسعر الفائدة في عصر الوباء في 16 مارس/ آذار الماضي، حيث زاد المعدلات بمقدار 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية.وتأتي تعليقات باركين تأكيدا للتكهنات المتزايدة بأن الفيدرالي قد يضطر إلى تسريع وتيرة تشديده لسياسته النقدية، وقال المسؤول: "إذا لزم الأمر، يمكن أن تتحرك اللجنة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس". عادة ما يرفع البنك المركزي الأمريكي أو يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط.من جانبه قال هاركر في مناقشة منفصلة حول الاقتصاد والتضخم إنه قلق للغاية بشأن التضخم، الذي وصفه بأنه "واسع الانتشار" و"مرتفع للغاية"، متوقعا سلسلة من الزيادات المنهجية المتعمدة هذا العام مع تطور البيانات".جاءت تعليقات باركين وهاركر بعد أن قالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد التي تنتظر تأكيد تعيينها كنائبة لرئيس المجلس، إن البنك المركزي لن يتردد في استخدام الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/اندلاع-موجة-بيع-عالمية-للسندات-بدفع-من-خطاب-الاحتياطي-الفيدرالي-المتشدد-1060900729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1048204425_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f6ff42374fb045d4273d17452b774d5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الاحتياطي الفيدرالي: ربما تحتاج أمريكا إلى رفع الفائدة 10 مرات
تابعنا عبر
قال توم باركين وباتريك هاركر، رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند وفيلادلفيا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ربما تحتاج بين 9 إلى 10 زيادات "متعمدة ومنهجية" في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
واشنطن- سبوتنيك
. قال باركين في حدث بُث مباشرة، في إشارة إلى معدل التضخم السنوي البالغ 2% الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في البنك المركزي: "الاحتياطي الفيدرالي على بعد 9 إلى 10 زيادات من تقدير اللجنة الفيدرالية للسعر المحايد".
وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أول رفع لسعر الفائدة في عصر الوباء في 16 مارس/ آذار الماضي، حيث زاد المعدلات بمقدار 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية.
وتأتي تعليقات باركين تأكيدا للتكهنات المتزايدة بأن الفيدرالي
قد يضطر إلى تسريع وتيرة تشديده لسياسته النقدية، وقال المسؤول: "إذا لزم الأمر، يمكن أن تتحرك اللجنة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس". عادة ما يرفع البنك المركزي الأمريكي أو يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط.
من جانبه قال هاركر في مناقشة منفصلة حول الاقتصاد والتضخم إنه قلق للغاية بشأن التضخم، الذي وصفه بأنه "واسع الانتشار" و"مرتفع للغاية"، متوقعا سلسلة من الزيادات المنهجية المتعمدة هذا العام مع تطور البيانات".
جاءت تعليقات باركين وهاركر بعد أن قالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد التي تنتظر تأكيد تعيينها كنائبة لرئيس المجلس، إن البنك المركزي لن يتردد في استخدام الزيادات الكبيرة
في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.