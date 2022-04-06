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https://arabic.sputniknews.com/20220406/البنتاغون-لا-مؤشرات-على-اعتزام-روسيا-استخدام-أسلحة-كيميائية-أو-بيولوجية-في-أوكرانيا-1060918079.html
البنتاغون: لا مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا
البنتاغون: لا مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا
قالت الولايات المتحدة إنها "لم تر إلى الآن أدلة على اعتزام روسيا استخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها هناك منذ... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:44+0000
2022-04-06T19:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وذكر متحدث البنتاغون، جون كيربي، في إفادة صحفية مساء اليوم الأربعاء: "لا نرى مؤشرات بعد على أن روسيا تنقل أو تعتزم استخدام أسلحة كيميائية، أو بيولوجية في أوكرانيا، ولم نر في أوكرانيا أي شيء يوحي بخطر داهم في ذلك الصدد".وتابع أن "الرئيس بايدن كان واضحًا بشأن أن "المجتمع الدولي في حاجة للرد حال أقدموا (يقصد روسيا) على شيء مثل ذلك".وعن تصريحات رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي حول استمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات، علق كيربي: "لا أحد يعرف بالضبط إلى متى ستستمر الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته عن طريق الدبلوماسية".وتابع أنه "ما إن تنتهي الحرب، سيعمل المجتمع الدولي على إعادة إعمار أوكرانيا، وهذا سيستغرق وقتا".ومؤخرا، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن "حلف الناتو سيتخذ قرارا وستتصرف الدول الأعضاء ما إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا".هذا وأعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية، للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، إيرينا ياروفايا، أن "البحوث التي أجراها الجانب الأوكراني، ستُقيَّم على أنها تشكل تهديداً لروسيا وأوكرانيا نفسها، وكذلك المجتمع الدولي".واعتمد مجلسي الدوما والاتحاد في روسيا، في وقت سابق، قراراً بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية بأوكرانيا.وبحسب رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، فإنه، في إطار هذا التحقيق، يجب أن تكون نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، من أوائل الذين ستجري مساءلتهم.ونظمت وزارة الدفاع الروسية عرضاً، بوقت سابق، يوضح أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والتي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أميركي منتشر في جميع أنحاء العالم؛ وستقدم روسيا وثائق جديدة حول عملها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

البنتاغون: لا مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا

19:44 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 19:45 GMT 06.04.2022)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
CC0 / pixabay.com /
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قالت الولايات المتحدة إنها "لم تر إلى الآن أدلة على اعتزام روسيا استخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها هناك منذ شباط/فبراير الماضي".
وذكر متحدث البنتاغون، جون كيربي، في إفادة صحفية مساء اليوم الأربعاء: "لا نرى مؤشرات بعد على أن روسيا تنقل أو تعتزم استخدام أسلحة كيميائية، أو بيولوجية في أوكرانيا، ولم نر في أوكرانيا أي شيء يوحي بخطر داهم في ذلك الصدد".

وتابع أن "الرئيس بايدن كان واضحًا بشأن أن "المجتمع الدولي في حاجة للرد حال أقدموا (يقصد روسيا) على شيء مثل ذلك".

وعن تصريحات رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي حول استمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات، علق كيربي: "لا أحد يعرف بالضبط إلى متى ستستمر الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته عن طريق الدبلوماسية".

وتابع أنه "ما إن تنتهي الحرب، سيعمل المجتمع الدولي على إعادة إعمار أوكرانيا، وهذا سيستغرق وقتا".

ومؤخرا، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن "حلف الناتو سيتخذ قرارا وستتصرف الدول الأعضاء ما إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا".
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هذا وأعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية، للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، إيرينا ياروفايا، أن "البحوث التي أجراها الجانب الأوكراني، ستُقيَّم على أنها تشكل تهديداً لروسيا وأوكرانيا نفسها، وكذلك المجتمع الدولي".

واعتمد مجلسي الدوما والاتحاد في روسيا، في وقت سابق، قراراً بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية بأوكرانيا.

وبحسب رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، فإنه، في إطار هذا التحقيق، يجب أن تكون نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، من أوائل الذين ستجري مساءلتهم.

ونظمت وزارة الدفاع الروسية عرضاً، بوقت سابق، يوضح أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والتي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأميركي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أميركي منتشر في جميع أنحاء العالم؛ وستقدم روسيا وثائق جديدة حول عملها.
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