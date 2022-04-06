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https://arabic.sputniknews.com/20220406/البنتاغون-يرسل-إلى-أوكرانيا-طائرات-انتحارية-1060884207.html
البنتاغون يرسل إلى أوكرانيا طائرات انتحارية
البنتاغون يرسل إلى أوكرانيا طائرات انتحارية
صرح وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن أن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية سويتشبلاد إلى أوكرانيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T05:33+0000
2022-04-06T05:42+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ووفقا له، فإن الطائرات المسيرة من هذا النوع مجهزة برؤوس حربية خاصة قادرة على تدمير المركبات المدرعة والمدفعية.طائرة Switchblade-600 هي طائرة أشبه بالصاروخ يتحكم فيها المشغل. تزن هذه الطائرة حوالي 23 كيلوغرامًا، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 39 كيلومترًا والتحليق في الجو لأكثر من نصف ساعة. يتحكم المشغل في رحلته على شاشة اللمس حتى يصل إلى الهدف.
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البنتاغون يرسل إلى أوكرانيا طائرات انتحارية

05:33 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 05:42 GMT 06.04.2022)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
CC0 / pixabay.com /
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صرح وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن أن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية سويتشبلاد إلى أوكرانيا.
ووفقا له، فإن الطائرات المسيرة من هذا النوع مجهزة برؤوس حربية خاصة قادرة على تدمير المركبات المدرعة والمدفعية.
ونقلت بلومبرغ عن أوستن قوله: "تشمل قائمة الأسلحة التي يتم إرسالها إلى كييف الطائرات المسيرة مثلSwitchblade ، والتي تعد أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا وتوفر قدرات إضافية لتدمير المركبات المدرعة".
طائرة Switchblade-600 هي طائرة أشبه بالصاروخ يتحكم فيها المشغل. تزن هذه الطائرة حوالي 23 كيلوغرامًا، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 39 كيلومترًا والتحليق في الجو لأكثر من نصف ساعة. يتحكم المشغل في رحلته على شاشة اللمس حتى يصل إلى الهدف.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:41 GMT
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