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https://arabic.sputniknews.com/20220406/البيت-الأبيض-الصين-في-الجانب-الخاطئ-من-التاريخ-1060883293.html
البيت الأبيض: الصين في الجانب الخاطئ من التاريخ
البيت الأبيض: الصين في الجانب الخاطئ من التاريخ
قال البيت الأبيض في معرض تعليقه على تصريح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بشأن أوكرانيا، أن بكين تقف "في الجانب الخاطئ من التاريخ". 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T02:39+0000
2022-04-06T02:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "أقول فقط إنه إذا كنتم تكررون دعاية الحكومة الروسية والرئيس بوتين، فأنتم في الجانب الخاطئ من التاريخ".وقال المندوب الصيني إن الاتهامات بشأن استفزاز بوتشا يجب أن تستند إلى الحقائق، ويجب الامتناع عن ادعاءات غير مبررة.وفي وقت سابق، نشرت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.وشكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى"يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة المشغل، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/أستراليا-تتحدث-عن-حرب-محتملة-مع-الصين-1060851481.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

البيت الأبيض: الصين في الجانب الخاطئ من التاريخ

02:39 GMT 06.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال البيت الأبيض في معرض تعليقه على تصريح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بشأن أوكرانيا، أن بكين تقف "في الجانب الخاطئ من التاريخ".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "أقول فقط إنه إذا كنتم تكررون دعاية الحكومة الروسية والرئيس بوتين، فأنتم في الجانب الخاطئ من التاريخ".
وقال المندوب الصيني إن الاتهامات بشأن استفزاز بوتشا يجب أن تستند إلى الحقائق، ويجب الامتناع عن ادعاءات غير مبررة.
وفي وقت سابق، نشرت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.
أفراد طاقم الجيش الصيني المشارك في سباق بياتلون الدبابات 2019 في حقل ألابينو، ضواحي موسكو، روسيا 30 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
أستراليا تتحدث عن حرب محتملة مع الصين
أمس, 08:15 GMT
وشكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.
كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى"يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة المشغل، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.
يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 18:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية4 أبريل, 16:03 GMT
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