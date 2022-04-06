https://arabic.sputniknews.com/20220406/البيت-الأبيض-الصين-في-الجانب-الخاطئ-من-التاريخ-1060883293.html

البيت الأبيض: الصين في الجانب الخاطئ من التاريخ

البيت الأبيض: الصين في الجانب الخاطئ من التاريخ

قال البيت الأبيض في معرض تعليقه على تصريح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بشأن أوكرانيا، أن بكين تقف "في الجانب الخاطئ من التاريخ". 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T02:39+0000

2022-04-06T02:39+0000

2022-04-06T02:39+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054406831_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_7d0ee76e492660fb52d2900289992b96.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء: "أقول فقط إنه إذا كنتم تكررون دعاية الحكومة الروسية والرئيس بوتين، فأنتم في الجانب الخاطئ من التاريخ".وقال المندوب الصيني إن الاتهامات بشأن استفزاز بوتشا يجب أن تستند إلى الحقائق، ويجب الامتناع عن ادعاءات غير مبررة.وفي وقت سابق، نشرت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، حيث ترقد جثث القتلى على الطريق.وشكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى"يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة المشغل، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.

https://arabic.sputniknews.com/20220405/أستراليا-تتحدث-عن-حرب-محتملة-مع-الصين-1060851481.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا