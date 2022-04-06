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https://arabic.sputniknews.com/20220406/البيت-الأبيض-روسيا-ستكون-أمام-خياري-استنزاف-احتياطاتها-أو-التخلف-عن-سداد-الديون-1060882791.html
البيت الأبيض: روسيا ستكون أمام خياري استنزاف احتياطاتها أو التخلف عن سداد الديون
البيت الأبيض: روسيا ستكون أمام خياري استنزاف احتياطاتها أو التخلف عن سداد الديون
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الولايات تريد من خلال العقوبات ضد روسيا، وضع موسكو أمام خيارين اثنين هما "استنزاف احتياطاتها المتبقية أو التخلف... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T00:27+0000
2022-04-06T00:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في إحاطة إعلامية: "روسيا لا تملك موارد غير محدودة، خاصة الآن، بالنظر إلى العقوبات المعوقة التي فرضناها، وسيضطرون إلى الاختيار ما بين استنزاف احتياطيات الدولار المتبقية، أو إيرادات جديدة قادمة، أو التخلف عن السداد".ووفقا لبساكي، هدف الإدارة الأمريكية من وراء العقوبات "استنزاف الموارد التي يمتلكها بوتين لمواصلة حربه ضد أوكرانيا"، والتي على حد تعبيرها أثبتت فعاليتها، مما يضع النظام المالي الروسي "على شفا الانهيار".وبوقت سابق ذكرت وكالة رويترز نقلا عن ممثل بوزارة الخزانة الأمريكية قوله، إن الوزارة لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية اعتبارا من يوم الاثنين.وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قال، الاثنين الماضي، إن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

البيت الأبيض: روسيا ستكون أمام خياري استنزاف احتياطاتها أو التخلف عن سداد الديون

00:27 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 00:38 GMT 06.04.2022)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالسكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الولايات تريد من خلال العقوبات ضد روسيا، وضع موسكو أمام خيارين اثنين هما "استنزاف احتياطاتها المتبقية أو التخلف عن سداد الديون".
واشنطن - سبوتنيك. وأضافت في إحاطة إعلامية: "روسيا لا تملك موارد غير محدودة، خاصة الآن، بالنظر إلى العقوبات المعوقة التي فرضناها، وسيضطرون إلى الاختيار ما بين استنزاف احتياطيات الدولار المتبقية، أو إيرادات جديدة قادمة، أو التخلف عن السداد".
ووفقا لبساكي، هدف الإدارة الأمريكية من وراء العقوبات "استنزاف الموارد التي يمتلكها بوتين لمواصلة حربه ضد أوكرانيا"، والتي على حد تعبيرها أثبتت فعاليتها، مما يضع النظام المالي الروسي "على شفا الانهيار".
وبوقت سابق ذكرت وكالة رويترز نقلا عن ممثل بوزارة الخزانة الأمريكية قوله، إن الوزارة لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأمريكية اعتبارا من يوم الاثنين.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان قال، الاثنين الماضي، إن واشنطن تعتزم إعلان عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.
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