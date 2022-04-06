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الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية ناجحة على الحدود مع الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية ناجحة على الحدود مع الأردن
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن قواته ضبطت شحنة أسلحة على الحدود مع الأردن مساء أمس. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:13+0000
2022-04-06T11:13+0000
إسرائيل
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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت استطلاعات الجيش الليلة مشتبهين فيهما على الحدود الأردنية وبحوزتهما أسلحة".وأضافت: "قامت بالقبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب بالإضافة إلى 30 قطعة سلاح من بينها 19 مسدسًا و3 بنادق كلاشنيكوف وبندقيتيْن من نوع M16 وسلاح من نوع شوتغان".وأكد المتحدث العسكري على أنه تم تحويل المشتبه فيهما إلى التحقيق، دون الكشف عن جنسية المقبوض عليه.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن

الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية ناجحة على الحدود مع الأردن

11:13 GMT 06.04.2022
© REUTERS / BAZ RATNERجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / BAZ RATNER
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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن قواته ضبطت شحنة أسلحة على الحدود مع الأردن مساء أمس.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت استطلاعات الجيش الليلة مشتبهين فيهما على الحدود الأردنية وبحوزتهما أسلحة".
وأضافت: "قامت بالقبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب بالإضافة إلى 30 قطعة سلاح من بينها 19 مسدسًا و3 بنادق كلاشنيكوف وبندقيتيْن من نوع M16 وسلاح من نوع شوتغان".
وأكد المتحدث العسكري على أنه تم تحويل المشتبه فيهما إلى التحقيق، دون الكشف عن جنسية المقبوض عليه.
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