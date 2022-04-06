https://arabic.sputniknews.com/20220406/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-عملية-ناجحة-على-الحدود-مع-الأردن-1060896199.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية ناجحة على الحدود مع الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية ناجحة على الحدود مع الأردن
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن قواته ضبطت شحنة أسلحة على الحدود مع الأردن مساء أمس. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:13+0000
2022-04-06T11:13+0000
2022-04-06T11:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990422_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_293e161e34aa2e7e10371a1c7e0e52c6.jpg
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت استطلاعات الجيش الليلة مشتبهين فيهما على الحدود الأردنية وبحوزتهما أسلحة".وأضافت: "قامت بالقبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب بالإضافة إلى 30 قطعة سلاح من بينها 19 مسدسًا و3 بنادق كلاشنيكوف وبندقيتيْن من نوع M16 وسلاح من نوع شوتغان".وأكد المتحدث العسكري على أنه تم تحويل المشتبه فيهما إلى التحقيق، دون الكشف عن جنسية المقبوض عليه.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89b28c99cc119138d615cc3abb840d00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية ناجحة على الحدود مع الأردن
تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن قواته ضبطت شحنة أسلحة على الحدود مع الأردن مساء أمس.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "رصدت استطلاعات الجيش الليلة مشتبهين فيهما على الحدود الأردنية
وبحوزتهما أسلحة".
وأضافت: "قامت بالقبض على أحد المشتبه فيهما في محاولة التهريب بالإضافة إلى 30 قطعة سلاح من بينها 19 مسدسًا و3 بنادق كلاشنيكوف وبندقيتيْن من نوع M16 وسلاح من نوع شوتغان".
وأكد المتحدث العسكري على أنه تم تحويل المشتبه فيهما إلى التحقيق، دون الكشف عن جنسية المقبوض عليه.