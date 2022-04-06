https://arabic.sputniknews.com/20220406/الحكم-على-لص-بالسجن-وتغريمه-بأكثر-من-مليون-دولار-إثر-سرقته-من-متجر-أبل-1060900855.html

الحكم على لص بالسجن وتغريمه بأكثر من مليون دولار إثر سرقته من متجر "أبل"

الحكم على لص بالسجن وتغريمه بأكثر من مليون دولار إثر سرقته من متجر "أبل"

أصدرت محكمة أمريكية حكما على رجل استخدم أجهزة "أيزاكس"المسروقة من موظفي "أبل ستور" لإنشاء بطاقات هدايا، بالسجن ودفع 1.26 مليون دولار للشركة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T12:31+0000

2022-04-06T12:31+0000

2022-04-06T12:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشمالية من تكساس، حكم القاضي ديفيد جودبي على جيسون توت بويسان بالسجن 60 شهرًا، ويأتي ذلك في أعقاب الحكم على شريكه في التخطيط للجريمة، سيد علي، بالسجن لمدة 37 شهرًا في أكتوبر/تشرين الأول 2021.وقال المدعي الأمريكي، تشاد ميتشام في بيان: "إذا كان هؤلاء المتهمون يعتقدون أن عملية احتيالهم التي بلغت مليون دولار ستذهب دون أن يلاحظها أحد لمجرد أنهم استهدفوا شركة قيمتها تريليون دولار، فإنهم مخطئون تماما".وأضاف: "لن تتسامح وزارة العدل مع عمليات الاحتيال ضد أي شركة، سواء أكانت شركة متعددة الجنسيات أو شركة صغيرة".وأجرى مكتب دالاس الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) التحقيق، وتم توجيه الاتهام إلى الرجلين لأول مرة في عام 2019.وقال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي في دالاس، ماثيو ديسارنو: "مكتب التحقيقات الفدرالي ملتزم بمعالجة مخططات الاحتيال من جميع الزوايا، واليوم سيُحاسب المدعى عليهم".واردف: "نتج عن هذا المخطط المنظم بعناية خسارة مالية لشركة كبيرة، ووقع المستهلكون الأمريكيون ضحايا لهذا الاحتيال أيضًا".وبحسب ما ورد فعل المجرمون ذلك في العديد من متاجر أبل، حيث كان يسرق جيسون جهازًا، ثم يصدر بطاقة هدايا لشريكه علي، والذي ورد أنه كان مريضاً وقت القبض عليه، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 37 شهراً بعد موافقته على مساعدة النيابة.وتقدم إدعاءات المحكمة الأصلية مثالًا واحدًا على 26 بطاقة هدايا رقمية سُرقت من متجر أبل في "ساوث ليك تاون سكوير" في تكساس.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/وكالة-آيفون-سيكون-متاحا-للبيع-في-آبل-عبر-خدمة-اشتراك--1060483097.html

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