https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-سنواصل-العمل-مع-أمريكا-اللاتينية-للانتقال-إلى-التسويات-المتبادلة-بالعملات-الوطنية-1060886042.html
الخارجية الروسية: سنواصل العمل مع أمريكا اللاتينية للانتقال إلى التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية
الخارجية الروسية: سنواصل العمل مع أمريكا اللاتينية للانتقال إلى التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية
قال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن موسكو ستواصل العمل مع دول أمريكا اللاتينية بشأن الانتقال... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T06:48+0000
2022-04-06T06:48+0000
2022-04-06T06:48+0000
اقتصاد
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وقال الدبلوماسي "العمل في هذا الاتجاه مع شركائنا الإقليميين تم وما زال يتم تنفيذه بغض النظر عن الوضع السياسي الدولي. وهذا أمر حتمي إذا أردنا حقا بناء نموذج مالي واقتصادي عالمي أكثر عدالة".هذا وفرضت الدول الغربية مؤخرا عددا من العقوبات الجديدة على روسيا بسبب أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف الاتحاد الروسي هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له ، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.وخلال الشهر الماضي، كانت السلطات الروسية تتفاوض مع شركاء من آسيا وأفريقيا بشأن الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات التجارية. أخبر سفراء الأعمال في منظمة Delovaya Rossiya ريادة الأعمال وكالة "سبوتنيك" أنه على الرغم من أن هذه عملية معقدة إلا أن مثل هذا القرار يبدو منطقيا وصحيحا في ظل الظروف المعينة، لا سيما في البلدان التي يرتبط بها الاتحاد الروسي بالفعل بعلاقات تجارية واسعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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اقتصاد
الخارجية الروسية: سنواصل العمل مع أمريكا اللاتينية للانتقال إلى التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية
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قال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن موسكو ستواصل العمل مع دول أمريكا اللاتينية بشأن الانتقال إلى التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.
وقال الدبلوماسي "العمل في هذا الاتجاه مع شركائنا الإقليميين تم وما زال يتم تنفيذه بغض النظر عن الوضع السياسي الدولي. وهذا أمر حتمي إذا أردنا حقا بناء نموذج مالي واقتصادي عالمي أكثر عدالة".
وشدد شيتينين على أن "مثل هذا العمل سيستمر من أجل تقليل مخاطر العقوبات على تنفيذ التعاون التجاري والاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية. وأنا متأكد من أننا سنتوصل إلى القرارات والاتفاقيات المناسبة. وسنحاول التصرف بشكل ديناميكي هنا".
هذا وفرضت الدول الغربية مؤخرا عددا من العقوبات الجديدة على روسيا بسبب أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف الاتحاد الروسي هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له ، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.
وخلال الشهر الماضي، كانت السلطات الروسية تتفاوض مع شركاء من آسيا وأفريقيا بشأن الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات التجارية. أخبر سفراء الأعمال في منظمة Delovaya Rossiya ريادة الأعمال وكالة "سبوتنيك" أنه على الرغم من أن هذه عملية معقدة إلا أن مثل هذا القرار يبدو منطقيا وصحيحا في ظل الظروف المعينة، لا سيما في البلدان التي يرتبط بها الاتحاد الروسي بالفعل بعلاقات تجارية واسعة.