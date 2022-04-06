https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-سيكون-هناك-رد-مقابل-كل-عمل-غير-ودي-ضد-الدبلوماسيين-الروس-1060884303.html
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد مقابل كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد مقابل كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T05:37+0000
2022-04-06T05:37+0000
2022-04-06T05:43+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059680319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdff977845b0fdfbc3fa253f1fa8d343.jpg
وقالت زاخاروفا على أثير "سبوتنيك": إن صياغتنا راسخة بالفعل سنقدم الرد المناسب على كل عمل غير ودي من هذا القبيل. وفي وقت سابق، طرد عدد من الدول الغربية دبلوماسيين روس.كما علقت ماريا زاخاروفا، على تصريحات حول احتمال استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، قائلة إن المستوى المهني للدبلوماسيين الغربيين قد انخفض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059680319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e2cf848ca0fe7792a2b31d946394675.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد مقابل كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس
05:37 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 05:43 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس.
وقالت زاخاروفا على أثير "سبوتنيك": إن صياغتنا راسخة بالفعل سنقدم الرد المناسب على كل عمل غير ودي من هذا القبيل.
وفي وقت سابق، طرد عدد من الدول الغربية دبلوماسيين روس.
كما علقت ماريا زاخاروفا، على تصريحات حول احتمال استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، قائلة إن المستوى المهني للدبلوماسيين الغربيين قد انخفض.