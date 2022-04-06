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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-سيكون-هناك-رد-مقابل-كل-عمل-غير-ودي-ضد-الدبلوماسيين-الروس-1060884303.html
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد مقابل كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد مقابل كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T05:37+0000
2022-04-06T05:43+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
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وقالت زاخاروفا على أثير "سبوتنيك": إن صياغتنا راسخة بالفعل سنقدم الرد المناسب على كل عمل غير ودي من هذا القبيل. وفي وقت سابق، طرد عدد من الدول الغربية دبلوماسيين روس.كما علقت ماريا زاخاروفا، على تصريحات حول احتمال استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، قائلة إن المستوى المهني للدبلوماسيين الغربيين قد انخفض.
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روسيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: سيكون هناك رد مقابل كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس

05:37 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 05:43 GMT 06.04.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس.
وقالت زاخاروفا على أثير "سبوتنيك": إن صياغتنا راسخة بالفعل سنقدم الرد المناسب على كل عمل غير ودي من هذا القبيل.
وفي وقت سابق، طرد عدد من الدول الغربية دبلوماسيين روس.
كما علقت ماريا زاخاروفا، على تصريحات حول احتمال استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، قائلة إن المستوى المهني للدبلوماسيين الغربيين قد انخفض.
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