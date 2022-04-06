https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الروسية-صدى-الحرب-الاقتصادية-الأمريكية-ضد-روسيا-ارتد-على-اقتصاد-واشنطن-نفسه-1060885697.html

الخارجية الروسية: صدى الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا ارتد على اقتصاد واشنطن نفسه

الخارجية الروسية: صدى الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا ارتد على اقتصاد واشنطن نفسه

عادت الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة ضد روسيا بشكل عسكي على اقتصادها، مما أدى إلى تراجع موقف واشنطن المبدئي بشأن كاراكاس الرسمية والاتصالات مع... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T06:37+0000

2022-04-06T06:37+0000

2022-04-06T06:37+0000

العالم

واشنطن

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وقال مدير قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، مدير وزارة أمريكا اللاتينية. وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "حقيقة أن الأمريكيين أجروا اتصالات مباشرة مع كاراكاس في الظروف الحالية تظهر بوضوح انتهازية سياستهم الخارجية. لقد انهارت كل" المبادئ "بمجرد أن أثرت الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي نفسه".في 5 مارس/آذار الماضي، استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفدا من حكومة جو بايدن في القصر الرئاسي في كاراكاس. في الاجتماع، اتفقت الأطراف على العمل على تحديد صيغ للتعاون متبادل المنفعة وجدول أعمال للمستقبل.وأفاد البيت الأبيض أن وفدا أمريكيا زار فنزويلا لمناقشة "عدد من القضايا، بما في ذلك أمن الطاقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220311/ملف-المعارضة-كيف-يحاول-مادورو-الاستفادة-من-أمريكا-بعد-لجوئها-إليه-لحل-أزمة-النفط-1059767137.html

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