https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-السورية-دمشق-تدين-بأشد-العبارات-الاعتداءات-الإسرائيلية-ضد-الشعب-الفلسطيني-1060905072.html
الخارجية السورية: دمشق تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
الخارجية السورية: دمشق تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء، إن سوريا تدين بأشد العبارات "الاعتداءات الوحشية" التي تقوم بها "قوات الاحتلال الإسرائيلي" ضد أبناء... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:32+0000
2022-04-06T13:32+0000
2022-04-06T13:32+0000
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ووفقا لما نقلته وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، قالت الخارجية في بيان: "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين يشكل جريمة تناقض مع القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة".وأضافت: "سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك اقتحام المستوطنين لحرم المسجد الاقصى وتقييد حركة المصلين في شهر رمضان المبارك".وتابعت: "سوريا تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فوراً".وختمت: "سوريا تشدد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".
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العالم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الخارجية السورية: دمشق تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء، إن سوريا تدين بأشد العبارات "الاعتداءات الوحشية" التي تقوم بها "قوات الاحتلال الإسرائيلي" ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ووفقا لما نقلته وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، قالت الخارجية في بيان
: "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين يشكل جريمة تناقض مع القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة".
وأضافت: "سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك اقتحام المستوطنين لحرم المسجد الاقصى وتقييد حركة المصلين في شهر رمضان المبارك".
وتابعت: "سوريا تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فوراً".
وختمت: "سوريا تشدد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".