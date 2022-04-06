https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الصينية-عقوبات-الولايات-المتحدة-ضد-روسيا-تسببت-بنقص-الطاقة-في-أوروبا-1060893654.html
الخارجية الصينية: عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا تسببت بنقص الطاقة في أوروبا
الخارجية الصينية: عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا تسببت بنقص الطاقة في أوروبا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن "الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى العديد من العقوبات ضد روسيا،... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:17+0000
2022-04-06T10:17+0000
2022-04-06T10:17+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأضاف ليجيان: "منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، زادت الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا وأجبرت العالم بأسره على اختيار الاصطفاف بجانب ما، وأدت الحرب والعقوبات إلى تدفق اللاجئين وهروب رؤوس الأموال ونقص الطاقة في أوروبا، وسمحت الحرب والعقوبات للولايات المتحدة بالاستفادة من الفوضى وكسب الكثير من المال".وتابع ليجيان: "أثبت التاريخ والواقع أن العقوبات لا يمكن أن تجلب السلام والأمن، ولن تؤدي إلا إلى خسائر لكلا الجانبين، أو العديد من الأطراف، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي القائم".وفي معرض تعليقه على أنباء حول ضغوط يخطط فرضها على الصين من جانب الاتحاد الأوروبي، قال الدبلوماسي الصيني: "بالنسبة لأوكرانيا، تلتزم الصين بسياسة خارجية سلمية ومستقلة وتتخذ قراراتها انطلاقا من جوهر القضية".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحيفة-صينية-الأزمة-الأوكرانية-توقع-أوروبا-في-فخ-أمريكي-1060887393.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الخارجية الصينية: عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا تسببت بنقص الطاقة في أوروبا
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن "الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى العديد من العقوبات ضد روسيا، تسبب في هجرة رأس المال الأوروبي إلى الخارج ونقص موارد الطاقة، واستفادت الولايات المتحدة من ذلك".
وأضاف ليجيان: "منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، زادت الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا وأجبرت العالم بأسره على اختيار الاصطفاف بجانب ما، وأدت الحرب والعقوبات إلى تدفق اللاجئين وهروب رؤوس الأموال ونقص الطاقة في أوروبا، وسمحت الحرب والعقوبات للولايات المتحدة بالاستفادة من الفوضى وكسب الكثير من المال".
وتابع ليجيان: "أثبت التاريخ والواقع أن العقوبات لا يمكن أن تجلب السلام والأمن، ولن تؤدي إلا إلى خسائر لكلا الجانبين، أو العديد من الأطراف، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي القائم".
وفي معرض تعليقه على أنباء حول ضغوط يخطط فرضها على الصين
من جانب الاتحاد الأوروبي، قال الدبلوماسي الصيني: "بالنسبة لأوكرانيا، تلتزم الصين بسياسة خارجية سلمية ومستقلة وتتخذ قراراتها انطلاقا من جوهر القضية".