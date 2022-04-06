https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-الصينية-على-واشنطن-التوقف-عن-فرض-العقوبات-ضد-موسكو-إذا-أرادت-حل-النزاع-الأوكراني-1060888771.html

الخارجية الصينية: على واشنطن التوقف عن فرض العقوبات ضد موسكو إذا أرادت حل النزاع الأوكراني

الخارجية الصينية: على واشنطن التوقف عن فرض العقوبات ضد موسكو إذا أرادت حل النزاع الأوكراني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن فرض العقوبات ضد موسكو إذا كانت جادة بشأن حل الأزمة الأوكرانية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T08:22+0000

2022-04-06T08:22+0000

2022-04-06T08:22+0000

الصين

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار أوكرانيا

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بكين- سبوتنيك. وقال تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا المساهمة في تهدئة الوضع في أوكرانيا، فعليها التوقف عن صب الزيت على النار والتوقف عن التلويح بهراوة العقوبات وتعزيز مفاوضات السلام حقا".هذا ووصف تشاو لي جيان، في وقت سابق، ما يقوم به السياسيون الغربيون تجاه روسيا بـ "الممارسات المسعورة"، متسائلا: "أين تذهب مبادئهم؟".ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، ونشرت مقطع فيديو يرصد تصريحات تشاو لي جيان، التي قال فيها: "أين تذهب مبادئ السياسيين الغربيين من طرد قائد الأوركسترا الروسي من أوركسترا غربية بسبب رفضه إدانة بلاده.كما أشار إلى استبعاد الأفلام الروسية من الجوائز، إضافة إلى توقف بعض الجامعات عن تعليم مؤلفات دوستويفسكي بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.وتساءل تشاو لي جيان عن مجموعة من المبادئ، قال إن السياسيين الغربيين يتغنون بها مثل "الفن ليس له حدود - الأدب ليس له حدود - الموسيقى ليس لها حدود".وتابع: "يقول السياسيون الغربيون إن "الملكية الخاصة مقدسة وغير قابلة للانتهاك"، مضيفا: "ما هو ذنب هؤلاء الكتاب والموسيقيين؟... وما ذنب من تم تجميد ممتلكاتهم أو مصادرتها؟".

https://arabic.sputniknews.com/20220403/متحدث-الخارجية-الصينية-يصف-ما-يقوم-به-السياسيون-الغربيون-بـ-الممارسات-المسعورة-1060806141.html

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الصين, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا