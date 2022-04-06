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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الخارجية-المجرية-ندرس-دفع-تكاليف-إمدادات-الغاز-الروسي-بالروبل--1060892393.html
الخارجية المجرية: ندرس دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي بالروبل
الخارجية المجرية: ندرس دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي بالروبل
أعلنت الخارجية المجرية أن بودابست تدرس دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد بالروبل. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:41+0000
2022-04-06T09:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
المجر
الروبل
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وقال وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم الأربعاء، في رد على سؤال حول دفع ثمن الغاز بالروبل: "إن بلاده ستضطر إلى الوفاء "بالتزامها بالدفع الأول لشركة غازبروم" في نهاية مايو/ أيار، ويتم العمل على تفاصيل حل تقني في الوقت الحالي"، مضيفا "إمدادات الطاقة في المجر آمنة وستظل آمنة".هذا وانتقد الرئيس البولندي، أندريه دودا، هنغاريا لفشلها في دعم أوكرانيا، ما كشف الخلاف المتزايد بين الحليفين السابقين منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.وقال دودا بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت: "إن اعتماد المجر الكبير على إمدادات الطاقة الروسية يجعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان حذرا بشكل مفهوم. لكن بالنظر إلى العدوان الروسي على أوكرانيا، بالنظر إلى مقتل مئات وآلاف المدنيين، نظرًا لقصف المباني السكنية التي تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، من الصعب بالنسبة لي فهم هذا النهج".وقال دودا في مقابلة مع قناة "TVN24": "هذه السياسة ستكون مكلفة بالنسبة لهنغاريا، ومكلفة للغاية".قضت بولندا وهنغاريا سنوات في انتقاد الاتحاد الأوروبي بعد أن اتهمتهما بروكسل بالتراجع عن الديمقراطية. ومنذ بدء الحرب، حثت بولندا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا على حظر واردات الغاز والنفط من روسيا.في غضون ذلك، وصف أوربان عقوبات الطاقة بأنها "خط أحمر" خشية أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هنغاريا. كما رفض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بل منع عبورها عبر هنغاريا، قائلاً: "إن ذلك قد يجر البلاد إلى الحرب".أوربان يواجه انتخابات عامة في 3 أبريل/ نيسان. بالإضافة إلى استيراد النفط والغاز الروسي، تعمل هنغاريا على توسيع محطتها النووية الوحيدة في مشروع تبلغ تكلفته 12.5 مليار يورو (13.7 مليار دولار) تنفذه شركة "روساتوم" الروسية.وقال دودا إن على بولندا وقف استيراد النفط والغاز الروسي بأسرع ما يمكن. وقال رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، يوم الجمعة، إن الحكومة ستقدم الأسبوع المقبل خطة لخفض الواردات "بشكل شبه فوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الرئيس-البولندي-ينتقد-هنغاريا-بسبب-سياستها-تجاه-روسيا-1060520855.html
المجر
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روسيا, المجر, الروبل

الخارجية المجرية: ندرس دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي بالروبل

09:41 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 06.04.2022)
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik
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أعلنت الخارجية المجرية أن بودابست تدرس دفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد بالروبل.
وقال وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم الأربعاء، في رد على سؤال حول دفع ثمن الغاز بالروبل: "إن بلاده ستضطر إلى الوفاء "بالتزامها بالدفع الأول لشركة غازبروم" في نهاية مايو/ أيار، ويتم العمل على تفاصيل حل تقني في الوقت الحالي"، مضيفا "إمدادات الطاقة في المجر آمنة وستظل آمنة".
هذا وانتقد الرئيس البولندي، أندريه دودا، هنغاريا لفشلها في دعم أوكرانيا، ما كشف الخلاف المتزايد بين الحليفين السابقين منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر.
وقال دودا بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت: "إن اعتماد المجر الكبير على إمدادات الطاقة الروسية يجعل رئيس الوزراء فيكتور أوربان حذرا بشكل مفهوم. لكن بالنظر إلى العدوان الروسي على أوكرانيا، بالنظر إلى مقتل مئات وآلاف المدنيين، نظرًا لقصف المباني السكنية التي تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، من الصعب بالنسبة لي فهم هذا النهج".
وقال دودا في مقابلة مع قناة "TVN24": "هذه السياسة ستكون مكلفة بالنسبة لهنغاريا، ومكلفة للغاية".
قضت بولندا وهنغاريا سنوات في انتقاد الاتحاد الأوروبي بعد أن اتهمتهما بروكسل بالتراجع عن الديمقراطية. ومنذ بدء الحرب، حثت بولندا الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا على حظر واردات الغاز والنفط من روسيا.
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في غضون ذلك، وصف أوربان عقوبات الطاقة بأنها "خط أحمر" خشية أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هنغاريا. كما رفض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بل منع عبورها عبر هنغاريا، قائلاً: "إن ذلك قد يجر البلاد إلى الحرب".
أوربان يواجه انتخابات عامة في 3 أبريل/ نيسان. بالإضافة إلى استيراد النفط والغاز الروسي، تعمل هنغاريا على توسيع محطتها النووية الوحيدة في مشروع تبلغ تكلفته 12.5 مليار يورو (13.7 مليار دولار) تنفذه شركة "روساتوم" الروسية.
وقال دودا إن على بولندا وقف استيراد النفط والغاز الروسي بأسرع ما يمكن. وقال رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، يوم الجمعة، إن الحكومة ستقدم الأسبوع المقبل خطة لخفض الواردات "بشكل شبه فوري".
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