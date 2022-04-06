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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-قدمنا-8500-طن-من-الشحنات-الإنسانية-لأوكرانيا-1060883484.html
الدفاع الروسية: قدمنا 8.500 طن من الشحنات الإنسانية لأوكرانيا
الدفاع الروسية: قدمنا 8.500 طن من الشحنات الإنسانية لأوكرانيا
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا قدمت لأوكرانيا 8.500 طن من الشحنات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T03:18+0000
2022-04-06T03:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال العقيد ميزينتسيف: "اعتبارًا من 2 مارس/آذار، سلم الاتحاد الروسي بالفعل 8541.3 طناً من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا، ونفذ 757 نشاطاً إنسانياً، بما في ذلك سبعة أنشطة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية ومنطقة خيرسون خلال اليوم الماضي، والتي تم خلالها تسليم 449 طناً من الضروريات، والأدوية والمواد الغذائية إلى السكان المدنيين".ووفقا له، تقام اليوم ثلاث مناسبات إنسانية في منطقتي نيكولاييف وخيرسون، سيتم خلالها تقديم 130 طنا من الضروريات والمواد الغذائية إلى السكان.يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: قدمنا 8.500 طن من الشحنات الإنسانية لأوكرانيا

03:18 GMT 06.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا قدمت لأوكرانيا 8.500 طن من الشحنات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار.
موسكو - سبوتنيك. وقال العقيد ميزينتسيف: "اعتبارًا من 2 مارس/آذار، سلم الاتحاد الروسي بالفعل 8541.3 طناً من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا، ونفذ 757 نشاطاً إنسانياً، بما في ذلك سبعة أنشطة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية ومنطقة خيرسون خلال اليوم الماضي، والتي تم خلالها تسليم 449 طناً من الضروريات، والأدوية والمواد الغذائية إلى السكان المدنيين".
ووفقا له، تقام اليوم ثلاث مناسبات إنسانية في منطقتي نيكولاييف وخيرسون، سيتم خلالها تقديم 130 طنا من الضروريات والمواد الغذائية إلى السكان.
يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
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