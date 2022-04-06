https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-قواتنا-الجوية-تقصف-24-منشأة-عسكرية-أوكرانية-ليلا--1060886967.html
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن قواتها الجوية قصفت 24 منشأة عسكرية أوكرانية ليلا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T07:11+0000
2022-04-06T07:11+0000
2022-04-06T07:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، خلال الليل، قصف طيران القوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا - اي كي أم" وخمسة مستودعات لوجستية، بالإضافة إلى 11 نقطة دفاعية ومناطق تمركز للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".وتابع كوناشينكوف "في صباح يوم 6 نيسان/أبريل، دمرت صواريخ أرضية وجوية عالية الدقة خمس قواعد لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مناطق راديخوف وكازاتين وبروسيانيا ونيكولاييف ونوفوموسكوفسك. من ضمن هذه المنشآت، كان يتم تزويد المعدات العسكرية بالوقود لمجموعات من القوات الأوكرانية في مناطق خاركوف ونيكولاييف ودونباس".يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية
07:11 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن قواتها الجوية قصفت 24 منشأة عسكرية أوكرانية ليلا.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، خلال الليل، قصف طيران القوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 24 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا - اي كي أم" وخمسة مستودعات لوجستية، بالإضافة إلى 11 نقطة دفاعية ومناطق تمركز للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".
وأضاف أنه تم تدمير125 طائرة أوكرانية و 93 مروحية و 407 طائرات بدون طيار و 1981 دبابة ومدرعات أخرى منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: "في المجموع، تم تدمير 125 طائرة و 93 مروحية و 407 طائرات بدون طيار منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
وتابع كوناشينكوف "في صباح يوم 6 نيسان/أبريل، دمرت صواريخ أرضية وجوية عالية الدقة خمس قواعد لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مناطق راديخوف وكازاتين وبروسيانيا ونيكولاييف ونوفوموسكوفسك. من ضمن هذه المنشآت، كان يتم تزويد المعدات العسكرية بالوقود لمجموعات من القوات الأوكرانية في مناطق خاركوف ونيكولاييف ودونباس".
يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة
للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.