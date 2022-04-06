https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يستخدم-التعذيب-والعنف-ضد-العسكريين-الروس-بطرق-الحرب-العالمية-الثانية-1060907663.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف ضد العسكريين الروس "بطرق الحرب العالمية الثانية"
الدفاع الروسية: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف ضد العسكريين الروس "بطرق الحرب العالمية الثانية"
صرح رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:26+0000
2022-04-06T14:26+0000
2022-04-06T14:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح ميزينتسيف: "إن روسيا، ممثلة بمقر التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا ، يناشد الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن قيادة ألمانيا، وقال ميزينتسيف "إن تركيا وفرنسا هما الدولتان اللتان تعملان بنشاط في الاتجاه الإنساني في أوكرانيا".وأضاف ميزينتسيف: "مطالبة السلطات الأوكرانية بالسماح على الفور لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتصال بأسرى الحرب الروس، من أجل تهيئة ظروف الاحتجاز وإجراء فحص طبي متعمق، مع نقل وثائق الإبلاغ لاحقًا إلى على الجانب الروسي والمنظمات الدولية".وحدد ميزينتسيف أنه "إذا فشلت اللجنة الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى في اتخاذ إجراء، تحتفظ روسيا بالحق في بدء اجتماع طارئ لمجلس الأمن في المستقبل القريب، والمطالبة بتقرير مفصل من ممثل أوكرانيا وقيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية للعسكريين الروس".وتابع ميزينتسيف: "نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف ضد العسكريين الروس بالطرق التي اتبعت في الحرب العالمية الثانية، ولكن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلاحظ ذلك".وأردف: "إن مثل هذه الحقائق الفظيعة ما زالت محرومة من اهتمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الاحمر".ووفقا له، فإن الدول الغربية ليست فقط على دراية بانتهاكات كييف الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد أسرى الحرب الروس، ولكنها تحاول أيضًا مساعدة السلطات الأوكرانية في التهرب من المسؤولية”.وتابع ميزينتسيف: "يتضح هذا من حقيقة أن نظام كييف أبلغ وزارة الخارجية البريطانية في الأول من أبريل/ نيسان من هذا العام أنه لا ينوي الامتثال لاتفاقية جنيف عند معاملة أسرى الحرب الروس".وأشار إلى أنه "وبالإضافة إلى ذلك، تحث السلطات الأوكرانية الدول الغربية على تشجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التخلي عن محاولات الوصول إلى أسرى الحرب الروس".وقال ميزينتسيف: "مثل هذه التلاعبات حول الجنود الروس تشهد على أن سلطات العديد من الدول الغربية أصبحت متواطئة بشكل مقنع في الجرائم اللاإنسانية للنازيين الجدد الأوكرانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الفيلق-الجورجي-المقاتل-في-أوكرانيا-لا-نأخذ-الجنود-الروس-أسرى-1060905540.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف ضد العسكريين الروس "بطرق الحرب العالمية الثانية"
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صرح رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلاً عن قيادة ألمانيا وتركيا وفرنسا، بمطالبة أوكرانيا بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بمعاينة أسرى الحرب الروس، والذين يعانون من ظروف صحية سيئة.
وأوضح ميزينتسيف: "إن روسيا، ممثلة بمقر التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا ، يناشد الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن قيادة ألمانيا، وقال ميزينتسيف "إن تركيا وفرنسا هما الدولتان اللتان تعملان بنشاط في الاتجاه الإنساني في أوكرانيا".
وأضاف ميزينتسيف: "مطالبة السلطات الأوكرانية بالسماح على الفور لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتصال بأسرى الحرب الروس، من أجل تهيئة ظروف الاحتجاز وإجراء فحص طبي متعمق، مع نقل وثائق الإبلاغ لاحقًا إلى على الجانب الروسي والمنظمات الدولية".
وحدد ميزينتسيف أنه "إذا فشلت اللجنة الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى في اتخاذ إجراء، تحتفظ روسيا بالحق في بدء اجتماع طارئ لمجلس الأمن في المستقبل القريب، والمطالبة بتقرير مفصل من ممثل أوكرانيا وقيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن ظروف الاحتجاز والحالة الصحية للعسكريين الروس".
وتابع ميزينتسيف: "نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف ضد العسكريين الروس بالطرق التي اتبعت في الحرب العالمية الثانية، ولكن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلاحظ ذلك".
وأردف: "إن مثل هذه الحقائق الفظيعة ما زالت محرومة من اهتمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الاحمر".
ووفقا له، فإن الدول الغربية ليست فقط على دراية بانتهاكات كييف الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد أسرى الحرب الروس، ولكنها تحاول أيضًا مساعدة السلطات الأوكرانية في التهرب من المسؤولية”.
وتابع ميزينتسيف
: "يتضح هذا من حقيقة أن نظام كييف أبلغ وزارة الخارجية البريطانية في الأول من أبريل/ نيسان من هذا العام أنه لا ينوي الامتثال لاتفاقية جنيف عند معاملة أسرى الحرب الروس".
وأشار إلى أنه "وبالإضافة إلى ذلك، تحث السلطات الأوكرانية الدول الغربية على تشجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التخلي عن محاولات الوصول إلى أسرى الحرب الروس".
وقال ميزينتسيف: "مثل هذه التلاعبات حول الجنود الروس تشهد على أن سلطات العديد من الدول الغربية أصبحت متواطئة بشكل مقنع في الجرائم اللاإنسانية للنازيين الجدد الأوكرانيين".