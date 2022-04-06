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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدول-الأكثر-مديونية-في-العالم-1060912001.html
الدول الأكثر مديونية في العالم
الدول الأكثر مديونية في العالم
نشر البنك الدولي دراسة تظهر أن البلدان التي تحافظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 77% لفترات طويلة من الزمن عانت من تباطؤ اقتصادي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:39+0000
2022-04-06T15:39+0000
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نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي مقياس بسيط يقارن الدين العام لبلد ما بإنتاجه الاقتصادي. من خلال مقارنة المبلغ المستحق على بلد ما ومقدار الإنتاج في السنة، يمكن للاقتصاديين قياس القدرة النظرية لبلد ما على سداد ديونه.
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الدول الأكثر مديونية في العالم

15:39 GMT 06.04.2022
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نشر البنك الدولي دراسة تظهر أن البلدان التي تحافظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 77% لفترات طويلة من الزمن عانت من تباطؤ اقتصادي.
الدول الأكثر مديونية في العالم - انفوجراف - سبوتنيك عربي
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي مقياس بسيط يقارن الدين العام لبلد ما بإنتاجه الاقتصادي. من خلال مقارنة المبلغ المستحق على بلد ما ومقدار الإنتاج في السنة، يمكن للاقتصاديين قياس القدرة النظرية لبلد ما على سداد ديونه.
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