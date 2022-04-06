https://arabic.sputniknews.com/20220406/الديوان-الملكي-السعودي-ينعى-أميرا-1060913650.html
الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا
الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:44+0000
2022-04-06T16:44+0000
2022-04-06T16:44+0000
العالم العربي
السعودية
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، بيان الديوان الملكي الذي جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود".وأكد البيان الملكي أنه سيصلى على الأمير عبدالرحمن، يوم غد الخميس، الموافق 6/9/1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وتابع البيان السعودي "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"
، مساء اليوم الأربعاء، بيان الديوان الملكي
الذي جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود".
وأكد البيان الملكي
أنه سيصلى على الأمير عبدالرحمن، يوم غد الخميس، الموافق 6/9/1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وتابع البيان السعودي "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".