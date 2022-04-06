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الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا
الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، بيان الديوان الملكي الذي جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود".وأكد البيان الملكي أنه سيصلى على الأمير عبدالرحمن، يوم غد الخميس، الموافق 6/9/1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وتابع البيان السعودي "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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العالم العربي, السعودية

الديوان الملكي السعودي ينعى أميرا

16:44 GMT 06.04.2022
© REUTERSأمراء من العائلة المالكة بالسعودية
أمراء من العائلة المالكة بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الأربعاء، بيان الديوان الملكي الذي جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود".
وأكد البيان الملكي أنه سيصلى على الأمير عبدالرحمن، يوم غد الخميس، الموافق 6/9/1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وتابع البيان السعودي "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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