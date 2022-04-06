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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الرئيس-البولندي-يقول-إن-الحوار-مع-روسيا-لا-معنى-له-1060921034.html
الرئيس البولندي يقول إن الحوار مع روسيا "لا معنى له"
الرئيس البولندي يقول إن الحوار مع روسيا "لا معنى له"
قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، إنه لا معنى لمواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الموقف المعاكس للدول الأوروبية الأخرى. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T23:14+0000
2022-04-06T23:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
بولندا
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واشنطن ـ سبوتنيك. وقال لإذاعة "سي إن إن" الأمريكية: "الحوار مع روسيا لا معنى له.. على المرء أن يقدم شروطا صعبة للغاية (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. وعلى المرء أن يقول، ما لم تستوف هذه الشروط ، فليس لدينا أي شيء نتحدث عنه".وأشار الرئيس البولندي إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أوكرانيا بشكل حاسم ويعزز العقوبات ضد روسيا. ومن وجهة نظر دودا، فإن أي حوار بدون نتائج يمنح روسيا الوقت لمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير لدعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأدانت الدول الغربية بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرضت عقوبات قاسية على موسكو.
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روسيا, بولندا

الرئيس البولندي يقول إن الحوار مع روسيا "لا معنى له"

23:14 GMT 06.04.2022
© REUTERS / Kacper Pempelالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، إنه لا معنى لمواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الموقف المعاكس للدول الأوروبية الأخرى.
واشنطن ـ سبوتنيك. وقال لإذاعة "سي إن إن" الأمريكية: "الحوار مع روسيا لا معنى له.. على المرء أن يقدم شروطا صعبة للغاية (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. وعلى المرء أن يقول، ما لم تستوف هذه الشروط ، فليس لدينا أي شيء نتحدث عنه".
وأشار الرئيس البولندي إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم أوكرانيا بشكل حاسم ويعزز العقوبات ضد روسيا. ومن وجهة نظر دودا، فإن أي حوار بدون نتائج يمنح روسيا الوقت لمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.
بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير لدعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأدانت الدول الغربية بشدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرضت عقوبات قاسية على موسكو.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:45 GMT
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