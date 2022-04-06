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الرئيس التونسي يقول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مثل السابق
الرئيس التونسي يقول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مثل السابق
قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول، سيجري على مرحلتين. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:10+0000
2022-04-06T10:10+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأضاف الرئيس التونسي في تعليقات نقلتها وكالة "رويترز"، أن هذا التصويت سيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية رغم عدم حدوث توافق كبير عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.وذكر الرئيس التونس أيضا أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة ولكن "ليس بالتركيبة الحالية"، على حد قوله.في نهاية مارس/ آذار أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/الغنوشي-يتهم-الرئيس-التونسي-بفرض-مشروع-يشبه-نظام-حكم-القذافي-في-ليبيا-1060861375.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي يقول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مثل السابق

10:10 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول، سيجري على مرحلتين.
وأضاف الرئيس التونسي في تعليقات نقلتها وكالة "رويترز"، أن هذا التصويت سيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية رغم عدم حدوث توافق كبير عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.
وذكر الرئيس التونس أيضا أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة ولكن "ليس بالتركيبة الحالية"، على حد قوله.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
الغنوشي يتهم الرئيس التونسي بفرض مشروع يشبه نظام حكم القذافي في ليبيا
أمس, 12:50 GMT
في نهاية مارس/ آذار أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
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