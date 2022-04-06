https://arabic.sputniknews.com/20220406/الرئيس-التونسي-يقول-إن-الانتخابات-البرلمانية-المقبلة-لن-تكون-مثل-السابق-1060893383.html
الرئيس التونسي يقول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مثل السابق
الرئيس التونسي يقول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مثل السابق
قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول، سيجري على مرحلتين. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:10+0000
2022-04-06T10:10+0000
2022-04-06T10:10+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأضاف الرئيس التونسي في تعليقات نقلتها وكالة "رويترز"، أن هذا التصويت سيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية رغم عدم حدوث توافق كبير عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.وذكر الرئيس التونس أيضا أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة ولكن "ليس بالتركيبة الحالية"، على حد قوله.في نهاية مارس/ آذار أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/الغنوشي-يتهم-الرئيس-التونسي-بفرض-مشروع-يشبه-نظام-حكم-القذافي-في-ليبيا-1060861375.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يقول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مثل السابق
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول، سيجري على مرحلتين.
وأضاف الرئيس التونسي
في تعليقات نقلتها وكالة "رويترز"، أن هذا التصويت سيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدما في التغييرات السياسية رغم عدم حدوث توافق كبير عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.
وذكر الرئيس التونس أيضا أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية المرتقبة ولكن "ليس بالتركيبة الحالية"، على حد قوله.
في نهاية مارس/ آذار أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب
، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو
صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب
، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".