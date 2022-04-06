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السعودية تدعو لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية
السعودية تدعو لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية
دعت المملكة العربية السعودية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:30+0000
2022-04-06T13:30+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
منظمة الأمم المتحدة
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في كلمة المملكة أمام هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNDC) في نيويورك، أمس الثلاثاء.وقال القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، إن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية). وأوضح أن المملكة سارعت إلى الانضمام إلى المعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.وأضاف أن السعودية ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.كما أكد العتيق أيضا على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية، وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في الصواريخ البالستية.
https://arabic.sputniknews.com/20190625/السعودية-أسلحة-نووية-1041938273.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, منظمة الأمم المتحدة

السعودية تدعو لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية

13:30 GMT 06.04.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© RIA Novosti . Sergei Kazak
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دعت المملكة العربية السعودية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في كلمة المملكة أمام هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNDC) في نيويورك، أمس الثلاثاء.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، إن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية).
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وأوضح أن المملكة سارعت إلى الانضمام إلى المعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.
وأضاف أن السعودية ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
كما أكد العتيق أيضا على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية، وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في الصواريخ البالستية.
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