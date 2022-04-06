https://arabic.sputniknews.com/20220406/السيسي-يصدق-على-قانونين-بشأن-الذهب-والمعادن-1060895019.html
السيسي يصدق على قانونين بشأن الذهب والمعادن
السيسي يصدق على قانونين بشأن الذهب والمعادن
صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانونين بشأن الذهب والثروة والمعدنية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:52+0000
2022-04-06T10:52+0000
2022-04-06T10:52+0000
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ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2021، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة "شلاتين" للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.كما صدق السيسي، على قانون رقم 166 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "شلاتين" للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة جبل إيقات جبل الجرف جبل مسيح جبل علبة ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/أسعار-الذهب-تتراجع-في-مصر-5-جنيهات-للغرام-الواحد-1060763373.html
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مصر, أخبار مصر الآن
السيسي يصدق على قانونين بشأن الذهب والمعادن
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صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانونين بشأن الذهب والثروة والمعدنية.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تصديق الرئيس السيسي
على قانون رقم 164 لسنة 2021، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة "شلاتين" للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
كما صدق السيسي، على قانون رقم 166 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "شلاتين" للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب
والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة جبل إيقات جبل الجرف جبل مسيح جبل علبة ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية.