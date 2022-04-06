https://arabic.sputniknews.com/20220406/الشرطة-الروسية-تثبت-وقف-إطلاق-النار-بين-المسلحين-الموالين-لواشنطن-وأنقرة-شرقي-سوريا-1060893036.html
الشرطة الروسية تثبت وقف إطلاق النار بين المسلحين الموالين لواشنطن وأنقرة شرقي سوريا
الشرطة الروسية تثبت وقف إطلاق النار بين المسلحين الموالين لواشنطن وأنقرة شرقي سوريا
تمكنت ورشات الصيانة التابعة لشركة كهرباء محافظة الحسكة الحكومية بالتنسيق مع القوات الروسية، التي رافقت عمال الصيانة إلى المواقع المتضررة الواقعة بريف المحافظة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:02+0000
2022-04-06T10:02+0000
2022-04-06T10:02+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
الشرطة العسكرية الروسية
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كما سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورياتها في المناطق والقرى، التي تعرضت للقصف الذي دفع سكانها للنزوح منها خلال الساعات الماضية.وبينت مصادر حكومية سورية لوكالة "سبوتنيك" أن ورشات الصيانة أنجزت إصلاح الأضرار، التي لحقت بخط 66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل تل تمر وكذلك إصلاح الفازات في المنطقة القريبة من المحطة وفي منطقة أم الكيف، إضافة لخطوط 20 ك.ف وعادت المحطة للخدمة وتغذية الأهالي المشتركين بالطاقة الكهربائية مجددا، وذلك بالتنسيق وحماية الشرطة العسكرية الروسية الصديقة.وفي نقس السياق، أكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن دوريات الشرطة العسكرية الروسية ومدرعاتها تفقدت عدد من المواقع والقرى، التي شهدت خلال الساعات الماضية قصفا عنيفا ومتبادلا بين الفصائل "التركمانية" من طرف والفصائل "الكردية" من طرف أخر، والتي أدت لوقوع إصابات في صفوف المدنيين إضافة إلى إصابات في صفوف تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, الشرطة العسكرية الروسية
الشرطة الروسية تثبت وقف إطلاق النار بين المسلحين الموالين لواشنطن وأنقرة شرقي سوريا
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تمكنت ورشات الصيانة التابعة لشركة كهرباء محافظة الحسكة الحكومية بالتنسيق مع القوات الروسية، التي رافقت عمال الصيانة إلى المواقع المتضررة الواقعة بريف المحافظة من إصلاح الأعطال، التي حدثت على شبكة الكهرباء نتيجة القصف المتبادل بين الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي من طرف والفصائل "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي.
كما سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورياتها في المناطق والقرى، التي تعرضت للقصف الذي دفع سكانها للنزوح منها خلال الساعات الماضية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا أن محطة تحويل كهرباء بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي عادت اليوم، الثلاثاء 5 نيسان/ ابريل، للخدمة بعد إصلاح الأضرار الناتجة عن تعرضها للقصف المدفعي من قبل الفصائل "التركمانية " الخاضعة للجيش التركي أول أمس، رداً على القصف "الكردي" الذي استهدف مواقعها شرقي رأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش التركي.
وبينت مصادر حكومية سورية لوكالة "سبوتنيك" أن ورشات الصيانة أنجزت إصلاح الأضرار، التي لحقت بخط 66 ك.ف المغذي لمحطة تحويل تل تمر وكذلك إصلاح الفازات في المنطقة القريبة من المحطة وفي منطقة أم الكيف، إضافة لخطوط 20 ك.ف وعادت المحطة للخدمة وتغذية الأهالي المشتركين بالطاقة الكهربائية مجددا، وذلك بالتنسيق وحماية الشرطة العسكرية الروسية الصديقة.
وفي نقس السياق، أكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن دوريات الشرطة العسكرية الروسية ومدرعاتها تفقدت عدد من المواقع والقرى، التي شهدت خلال الساعات الماضية قصفا عنيفا ومتبادلا بين الفصائل "التركمانية" من طرف والفصائل "الكردية" من طرف أخر، والتي أدت لوقوع إصابات في صفوف المدنيين إضافة إلى إصابات في صفوف تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي.