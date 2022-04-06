https://arabic.sputniknews.com/20220406/الطاقة-الذرية-إيران-تنقل-معدات-تصنيع-مكونات-أجهزة-الطرد-المركزي-إلى-نطنز-1060912106.html
الطاقة الذرية: إيران تنقل معدات تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز
الطاقة الذرية: إيران تنقل معدات تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران نقلت جميع معداتها التي تستخدم لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي من ورشة العمل المتوقفة في كرج إلى موقع نطنز... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:45+0000
2022-04-06T15:45+0000
2022-04-06T15:45+0000
العالم
إيران
وكالة الطاقة الذرية
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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يلخص تقريرا سريا إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز": "في نفس التاريخ (الرابع من أبريل/ نيسان) تأكد مفتشو الوكالة من أن هذه الآلات ما زالت تحت ختم الوكالة في هذا الموقع في نطنز وبالتالي فهي لا تعمل".ولم يصف البيان ولا التقرير الموقع في نطنز، وهو موقع يضم مصنعا كبيرا للتخصيب تحت الأرض وعددا من الأبنية فوق الأرض.وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر/ كانون الأول لإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك بعد مواجهة استمرت شهورا بشأن دخول الموقع وذلك عقب ما قالت طهران إنه عمل تخريبي إسرائيلي دمر إحدى الكاميرات وألحق أضرارا بالغة بأخرى، ما دفع إيران إلى إزالة الكاميرات الأربع.وفي الشهر التالي، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستنقل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والآلات التي تخصب اليورانيوم، إلى موقع جديد في أصفهان، ووضعت الوكالة كاميرات هناك لمراقبة هذا العمل.
إيران
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العالم, إيران, وكالة الطاقة الذرية
الطاقة الذرية: إيران تنقل معدات تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى نطنز
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران نقلت جميع معداتها التي تستخدم لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي من ورشة العمل المتوقفة في كرج إلى موقع نطنز المترامي الأطراف، بعد ستة أسابيع فقط من إنشائها موقعا آخر في أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسها.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يلخص تقريرا سريا إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه "رويترز": "في نفس التاريخ (الرابع من أبريل/ نيسان) تأكد مفتشو الوكالة من أن هذه الآلات ما زالت تحت ختم الوكالة في هذا الموقع في نطنز وبالتالي فهي لا تعمل".
ولم يصف البيان ولا التقرير الموقع في نطنز، وهو موقع يضم مصنعا كبيرا للتخصيب تحت الأرض وعددا من الأبنية فوق الأرض.
وجاء في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة "دون الحصول على البيانات والتسجيلات التي جمعتها هذه الكاميرات، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في ورشة العمل في أصفهان قد بدأ".
وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر/ كانون الأول لإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك بعد مواجهة استمرت شهورا بشأن دخول الموقع وذلك عقب ما قالت طهران إنه عمل تخريبي إسرائيلي دمر إحدى الكاميرات وألحق أضرارا بالغة بأخرى، ما دفع إيران إلى إزالة الكاميرات الأربع.
وفي الشهر التالي، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستنقل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والآلات التي تخصب اليورانيوم، إلى موقع جديد في أصفهان، ووضعت الوكالة كاميرات هناك لمراقبة هذا العمل.