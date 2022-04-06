https://arabic.sputniknews.com/20220406/العنف-اللفظي-والجسدي-مرض-يميت-بصمت-1060908320.html
العنف اللفظي والجسدي مرض يميت بصمت
العنف اللفظي والجسدي مرض يميت بصمت
مزحـــة في حفل عالمي قادت إلى صفعة، وصفعة على وجه ضيف حلقة في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة، واشتباك بالأيدي بين نواب البرلمان وتنابز بالألقاب وتبادل... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:38+0000
2022-04-06T14:38+0000
2022-04-06T14:38+0000
راديو
صدى الحياة
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العنف اللفظي والجسدي مرض يميت بصمت
العنف اللفظي والجسدي مرض يميت بصمت
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن العنف اللفظي والجسدي ومدى تأثيراته على سلوكيات الشخص وتوابعه النفسية على المعنّف.حول هذا الموضوع، قال الدكتور واستشاري الصحة النفسية، وليد هندي لبرنامج "صدى الحياة":وأضاف هنديالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
العنف اللفظي والجسدي مرض يميت بصمت
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مزحـــة في حفل عالمي قادت إلى صفعة، وصفعة على وجه ضيف حلقة في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة، واشتباك بالأيدي بين نواب البرلمان وتنابز بالألقاب وتبادل للألفاظ النابية والشتائم في الشوارع والطرقات.
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن العنف اللفظي والجسدي ومدى تأثيراته على سلوكيات الشخص وتوابعه النفسية على المعنّف.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور واستشاري الصحة النفسية، وليد هندي لبرنامج "صدى الحياة
":
إن "الجميع يتناول العنف من منظوره الجسدي، وقلّما يتم تناول موضوع العنف اللفظي الذي يمارس على المرأة والرجل والطفل على الرغم من انتشاره بصورة أكثر من العنف الجسدي، وأيضا الأخير له مجموعة من الأسباب الكثيرة غير المرئية، وحسب رأيي الشخصي فإن الإنسان يشبّع بناءه النفسي بثقافة العنف منذ نعومة أظافره أو من مراحل تنشئته الاجتماعية الأولى وبالتالي عندما يكبر ويقع أي عامل مفجر للسلوك ينفجر لديه سلوك العنف، فمثلا الأطفال المشبعين بالضرب والإهانة والتجريح سواء يمارس عليهم أو أمامهم، تكون لديه مفهوم العنف بشكل طبيعي عندما يكبر".
أن "العنف لديه عوامل تشكيلة وتركيبة معينة تؤدي إلى ممارسته، تدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي تدفع الإنسان إلى ممارسته، وأيضا ارتفاع معدل المخدرات والتعاطي والإدمان، وهذا كله يجعل الإنسان عنيف بشكل دائم، وأيضا أشير إلى أن الفهم الخاطئ لأحكام الدّين في البيئات الشرقية، كاعتقاد الناس ضرب الزوجات كنوع من التقويم".
التفاصيل في الملف الصوتي...