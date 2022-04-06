https://arabic.sputniknews.com/20220406/الفيلق-الجورجي-المقاتل-في-أوكرانيا-لا-نأخذ-الجنود-الروس-أسرى-1060905540.html

"الفيلق الجورجي" المقاتل في أوكرانيا: لا نأخذ الجنود الروس أسرى

"الفيلق الجورجي" المقاتل في أوكرانيا: لا نأخذ الجنود الروس أسرى

أكد رئيس الفيلق الجورجي المقاتل في أوكرانيا، ماموكا مامولاشفيلي ، أن فيلقه لا يأخذ الجنود الروس أسرى. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T13:44+0000

2022-04-06T13:44+0000

2022-04-06T14:19+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

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قال ماموكا مامولاشفيلي، في تصريحات على الهواء في برنامج "الهواء"، "لا هو ولا أتباعه سيأخذون الجنود الروس أسرى".وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الفيلق الوطني الجورجي"، شارك أعضاؤه في الأعمال العدائية في أفغانستان والعراق، "يتكون الفيلق الوطني الجورجي من حوالي 25 شخصا، معظمهم من مواطني جورجيا. وهو يعمل كمجموعة تخريب واستطلاع بشكل رئيسي في منطقة لوغانسك في أوكرانيا. يضم مجموعة مختارة من المتطوعين من جورجيا من بين القوميين ذوي الخبرة في العمليات القتالية ضد روسيا، بما في ذلك المشاركين في النزاعات الجورجية - الأبخازية والجورجية - الأوسيتية، وفي أفغانستان والعراق كجزء من القوات المسلحة الجورجية".وأضاف "القائد الميداني لـ" الفيلق الوطني الجورجي" هو مامولاشفيلي أوشنغي (ماموكا) زورابوفيتش، المولود في 22 أبريل 1987، من مواليد مدينة تبليسي ... محارب قديم في الأعمال العدائية في جورجيا لمشاركته في نزاع مسلح في أبخازيا وربما في جمهورية جنوب إفريقيا ... شارك سابقًا في الأعمال العدائية في جمهورية الشيشان كمرتزقة إلى جانب التشكيلات المسلحة غير الشرعية".ووفقا له، فإن "أنشطة الفيلق تنسقها القوات المسلحة الأوكرانية والخدمات الخاصة لأوكرانيا. كما سافر مامولاشفيلي إلى الولايات المتحدة، حيث عقد اجتماعات مع الشتات الأوكراني والجورجي، وكذلك مع ممثلين المنظمات العسكرية الأمريكية".في السابق، ظهرت مقاطع فيديو على الشبكة حيث تم قتل الجنود الروس الذين يرقدون على الطريق وأيديهم مقيدة برصاصة في الرأس. وأكد مامولاشفيلي أن موظفي فيلقه يفعلون ذلك.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي