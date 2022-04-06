https://arabic.sputniknews.com/20220406/القوات-الروسية-تقيم-عرضا-عسكريا-في-يوم-النصر-1060898300.html
القوات الروسية تقيم عرضا عسكريا في يوم النصر
القوات الروسية تقيم عرضا عسكريا في يوم النصر
أعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية عن تنظيم عرض عسكري في التاسع من مايو/ أيار 2022. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:42+0000
2022-04-06T11:42+0000
2022-04-06T11:42+0000
روسيا
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وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.وقال جهاز الإعلام الرئاسي، اليوم (06/04/2022)، إن مندوبي وسائل الإعلام مدعوون لحضور العرض العسكري الذي ستقيمه القوات المسلحة الروسية في موسكو في التاسع من مايو بمناسبة ذكرى النصر المجيد.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تقيم عرضا عسكريا في يوم النصر
تابعنا عبر
أعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية عن تنظيم عرض عسكري في التاسع من مايو/ أيار 2022.
وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.
وقال
جهاز الإعلام الرئاسي، اليوم (06/04/2022)، إن مندوبي وسائل الإعلام مدعوون لحضور العرض العسكري الذي ستقيمه القوات المسلحة الروسية في موسكو في التاسع من مايو بمناسبة ذكرى النصر المجيد.