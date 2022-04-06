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القوات الروسية تقيم عرضا عسكريا في يوم النصر
القوات الروسية تقيم عرضا عسكريا في يوم النصر
أعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية عن تنظيم عرض عسكري في التاسع من مايو/ أيار 2022. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:42+0000
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روسيا
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وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.وقال جهاز الإعلام الرئاسي، اليوم (06/04/2022)، إن مندوبي وسائل الإعلام مدعوون لحضور العرض العسكري الذي ستقيمه القوات المسلحة الروسية في موسكو في التاسع من مايو بمناسبة ذكرى النصر المجيد.
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روسيا

القوات الروسية تقيم عرضا عسكريا في يوم النصر

11:42 GMT 06.04.2022
© Sputnik . Denis Grishkin / الذهاب إلى بنك الصورأفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Denis Grishkin
/
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أعلن جهاز الإعلام التابع للرئاسة الروسية عن تنظيم عرض عسكري في التاسع من مايو/ أيار 2022.
وتحتفل روسيا في هذا اليوم بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.
وقال جهاز الإعلام الرئاسي، اليوم (06/04/2022)، إن مندوبي وسائل الإعلام مدعوون لحضور العرض العسكري الذي ستقيمه القوات المسلحة الروسية في موسكو في التاسع من مايو بمناسبة ذكرى النصر المجيد.
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