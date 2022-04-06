https://arabic.sputniknews.com/20220406/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-منشآت-عسكرية-في-أوكرانيا-بصواريخ-أونيكس-فيديو-1060888912.html
القوات المسلحة الروسية تدمر منشآت عسكرية في أوكرانيا بصواريخ "أونيكس"... فيديو
القوات المسلحة الروسية تدمر منشآت عسكرية في أوكرانيا بصواريخ "أونيكس"... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت عسكرية أوكرانية بصاروخين من طراز أونيكس الأسرع من الصوت من نظام الصواريخ الساحلي باستيون... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T08:19+0000
2022-04-06T08:19+0000
2022-04-06T08:19+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعملية الإطلاق، يظهر الإطلاق المتتابع لصاروخين كروز من قاذفات مجمع باستيون. في اللقطات، يتم إطلاق الصواريخ عموديًا لأعلى، ثم على ارتفاع منخفض يدور بحدة ويحلق بعيدًا بسرعة.وقالت وزارة الدفاع: "أطلق طاقم نظام الصواريخ الساحلي باستيون من ساحل البحر الأسود صاروخين عاليا الدقة من طراز أونيكس على أهداف برية محددة على أراضي أوكرانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات المسلحة الروسية تدمر منشآت عسكرية في أوكرانيا بصواريخ "أونيكس"... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمرت منشآت عسكرية أوكرانية بصاروخين من طراز أونيكس الأسرع من الصوت من نظام الصواريخ الساحلي باستيون المنتشر في شبه جزيرة القرم.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعملية الإطلاق، يظهر الإطلاق المتتابع لصاروخين كروز من قاذفات مجمع باستيون. في اللقطات، يتم إطلاق الصواريخ عموديًا لأعلى، ثم على ارتفاع منخفض يدور بحدة ويحلق بعيدًا بسرعة.
وقالت وزارة الدفاع: "أطلق طاقم نظام الصواريخ الساحلي باستيون من ساحل البحر الأسود صاروخين عاليا الدقة من طراز أونيكس على أهداف برية محددة على أراضي أوكرانيا".