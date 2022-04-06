https://arabic.sputniknews.com/20220406/الكشف-عن-تصميم-أغلى-طراز-من-آيفون-14-1060906231.html
الكشف عن تصميم أغلى طراز من "آيفون 14"
الكشف عن تصميم أغلى طراز من "آيفون 14"
كشف أحد المطلعين عن التصميم التفصيلي لجهاز "آيفون برو ماكس 14" القادم. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:10+0000
2022-04-06T14:10+0000
2022-04-06T14:10+0000
منوعات
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تم نشر الصور ، وملاحظة أن حواف الشاشة لأغلى هاتف ذكي في سلسلة "آيفون 14" ستكون أصغر بنحو 20% من "آيفون برو ماكس 13" الحالي.يذكر أن اللوحة الأمامية للجهاز ستحصل على شاشة بإطارات بسمك 1.95 ملم، بينما يبلغ سمك إطارات "آيفون برو ماكس 13" 2.42 ملم. ووفقًا لوسائل إعلام مختصة بالتكنولوجيا، قد يكون أحد أسباب هذه الخطوة زيادة المساحة بين الإطار العلوي للجهاز وأعلى الفتحات الجديدة على شاشة الجهاز.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الكشف عن تصميم أغلى طراز من "آيفون 14"
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كشف أحد المطلعين عن التصميم التفصيلي لجهاز "آيفون برو ماكس 14" القادم.
تم نشر الصور
، وملاحظة أن حواف الشاشة لأغلى هاتف ذكي في سلسلة "آيفون 14" ستكون أصغر بنحو 20% من "آيفون برو ماكس 13" الحالي.
يذكر أن اللوحة الأمامية للجهاز ستحصل على شاشة بإطارات بسمك 1.95 ملم، بينما يبلغ سمك إطارات "آيفون برو ماكس 13" 2.42 ملم. ووفقًا لوسائل إعلام مختصة بالتكنولوجيا، قد يكون أحد أسباب هذه الخطوة زيادة المساحة بين الإطار العلوي للجهاز وأعلى الفتحات الجديدة على شاشة الجهاز.