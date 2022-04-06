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https://arabic.sputniknews.com/20220406/المبعوثان-الخاصان-للولايات-المتحدة-والصين-يجتمعان-لمناقشة-إطلاق-الصواريخ-في-كوريا-الشمالية-1060882905.html
المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة والصين يجتمعان لمناقشة إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية
المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة والصين يجتمعان لمناقشة إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المبعوث الأمريكي الخاص، سونغ كيم، ونظيره الصيني، ليو شياو مينغ، أجروا محادثات في واشنطن بشأن التجارب... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T01:02+0000
2022-04-06T01:20+0000
كوريا الشمالية
الصين
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واشنطن - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "أدان الممثل الخاص كيم إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للصواريخ الباليستية في 24 آذار/ مارس، وهو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التصعيدية المتزايدة من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وأشار إلى أن كل إطلاق من الصواريخ البالستية الـ 13 التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هذا العام يشكل انتهاكًا واضحًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. تهديد خطير للاستقرار الإقليمي، وأكد على أهمية الرد بحزم على هذه الإجراءات التصعيدية".وأكد كيم مجددا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمشاركة في دبلوماسية جادة ومستمرة مع كوريا الديمقراطية.وأضاف برايس أن المبعوثين ناقشا أيضا فرص تعزيز "الهدف المشترك لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وكيفية تشجيع كوريا الديمقراطية على الانخراط في مفاوضات هادفة".ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الاثنين، أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قالت إن بلادها ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت للتهديد من قبل كوريا الجنوبية.وقالت إنه كان "خطأ كبيرا جدا" من جانب وزير الدفاع الكوري الجنوبي الحديث عن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية.
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كوريا الشمالية, الصين

المبعوثان الخاصان للولايات المتحدة والصين يجتمعان لمناقشة إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية

01:02 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 01:20 GMT 06.04.2022)
© REUTERS / KCNAإطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / KCNA
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المبعوث الأمريكي الخاص، سونغ كيم، ونظيره الصيني، ليو شياو مينغ، أجروا محادثات في واشنطن بشأن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية وسبل تشجيع بيونغ يانغ على الانخراط في المفاوضات.
واشنطن - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "أدان الممثل الخاص كيم إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للصواريخ الباليستية في 24 آذار/ مارس، وهو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التصعيدية المتزايدة من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وأشار إلى أن كل إطلاق من الصواريخ البالستية الـ 13 التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هذا العام يشكل انتهاكًا واضحًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. تهديد خطير للاستقرار الإقليمي، وأكد على أهمية الرد بحزم على هذه الإجراءات التصعيدية".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على خلفية ما نشرته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
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وأكد كيم مجددا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمشاركة في دبلوماسية جادة ومستمرة مع كوريا الديمقراطية.
وأضاف برايس أن المبعوثين ناقشا أيضا فرص تعزيز "الهدف المشترك لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وكيفية تشجيع كوريا الديمقراطية على الانخراط في مفاوضات هادفة".
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الاثنين، أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قالت إن بلادها ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت للتهديد من قبل كوريا الجنوبية.
وقالت إنه كان "خطأ كبيرا جدا" من جانب وزير الدفاع الكوري الجنوبي الحديث عن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية.
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