https://arabic.sputniknews.com/20220406/المجر-تستدعي-السفيرة-الأوكرانية-بسبب-إهانات-بلادها-لبودابست-1060895760.html

المجر تستدعي السفيرة الأوكرانية بسبب "إهانات" بلادها لبودابست

المجر تستدعي السفيرة الأوكرانية بسبب "إهانات" بلادها لبودابست

قالت وزارة الخارجية المجرية، اليوم الأربعاء، إنها استدعت السفيرة الأوكرانية، ليوبوف نيبوب، بسبب الانتقادات التي وجهتها هي ومسؤولون آخرون في كييف بشأن موقف... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T11:03+0000

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موسكو - سبوتنيك. انتقدت نيبوب علنا ​​في مناسبات عدة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لـ"عدم إظهاره المزيد من الدعم لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية"، ويوم الاثنين، انتقد رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي فوز أوربان بانتخابات 3 أبريل/ نيسان.وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في بيان: "حان الوقت لكي يتوقف القادة الأوكرانيون عن إهانة المجر ويلاحظوا إرادة الشعب المجري".وأضاف أن المجر تتمسك بـ"السيادة الأوكرانية وتدعم اللاجئين الأوكرانيين، لكنها ستضع مصلحة شعبها أولا"، متابعا: "هذه ليست حربنا لذا نريد البقاء خارجها وسنبقى خارجها".يعارض أوربان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث يرى أن ذلك سيضر بلاده أكثر من روسيا. في 30 مارس/ آذار، اتهم زيجارتو كييف بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية.قال السفير الروسي لدى المجر يفغيني ستانيسلافوف، الثلاثاء، في مقابلة مع "سبوتنيك" إن السفير الأوكراني ناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خيارات التعاون مع المعارضة المجرية للتأثير على نتائج الانتخابات.في الشهر الماضي، أصدرت المجر مرسوما بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها. وقال أوربان في مقطع فيديو: "في اجتماع لمقر عمليات الأمن القومي. قمنا بتقييم الوضع، وصدر مرسوم يوضح أنه من المستحيل توريد أسلحة من أراضي المجر إلى أراضي أوكرانيا".وجه الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، تهانيه إلى أوربان، على فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المجرية. وأعرب عن ثقته في أنه "رغم الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية تلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا والمجر".

https://arabic.sputniknews.com/20220404/رئيس-وزراء-المجر-ينتقد-زيلينسكي-في-خطاب-فوزه-بالانتخابات-1060842362.html

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