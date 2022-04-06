https://arabic.sputniknews.com/20220406/المكراد--المؤشرات-تقول-إنه-لن-يتم-تكليف-الشيخ-صباح-الخالد-مرة-ثالثة-برئاسة-الحكومة-الكويتية-1060901011.html
المكراد : المؤشرات تقول إنه لن يتم تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة الكويتية
المكراد : المؤشرات تقول إنه لن يتم تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة الكويتية
قال فهد المكراد، الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بالكويت، إن التدخلات في اختصاصات مجلس الأمة ومجلس الوزراء، هو سبب المشكلة الحالية بين المؤسستين والتي... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:32+0000
2022-04-06T12:32+0000
2022-04-06T12:32+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأوضح المكراد في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء قدم استقالته لأمير البلاد وطبعا سيتم النظر بهذه الاستقالة، ولا شك أن هذا التعطيل البرلماني الحكومي سبب تداخلا في صلاحيات السلطات ولطالما لم يحدث فك لهذا التشابك فسوف يؤدي إلى تعطيل المهام".وأضاف المكراد، أن "الإشكالية هي التدخل الحكومي في لجان مجلس الأمة لاستمالة النواب، لذا يجب المحافظة على كل جهة في نطاق مسؤلياتها فهو أفضل حل ليكون لمجلس الأمة استقلاليته وكذلك يجب على مجلس الأمة عدم التدخل في الحكومة من بداية الاختيارات وكذلك في الصلاحيات".وكان رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قدم استقالة حكومته لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك قبل تصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب تقدم به نواب "بعدم التعاون" مع الحكومة، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في البلاد.وواجه رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أواخر 2019، برلمانا شرسا منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث أصر النواب على استجوابه بشأن قضايا يتعلق بعضها بفساد مزعوم.ودار الاستجواب الأخير الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
المكراد : المؤشرات تقول إنه لن يتم تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة الكويتية
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قال فهد المكراد، الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بالكويت، إن التدخلات في اختصاصات مجلس الأمة ومجلس الوزراء، هو سبب المشكلة الحالية بين المؤسستين والتي دفعت الحكومة إلى الاستقالة، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المكراد في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء قدم استقالته لأمير البلاد وطبعا سيتم النظر بهذه الاستقالة، ولا شك أن هذا التعطيل البرلماني الحكومي سبب تداخلا في صلاحيات السلطات ولطالما لم يحدث فك لهذا التشابك فسوف يؤدي إلى تعطيل المهام".
وأضاف المكراد، أن "الإشكالية هي التدخل الحكومي في لجان مجلس الأمة لاستمالة النواب، لذا يجب المحافظة على كل جهة في نطاق مسؤلياتها فهو أفضل حل ليكون لمجلس الأمة استقلاليته وكذلك يجب على مجلس الأمة عدم التدخل في الحكومة
من بداية الاختيارات وكذلك في الصلاحيات".
وأكد المكراد أنه "حتى هذه اللحظة المؤشرات تقول إنه لن يكون هناك حل لمجلس الأمة وبالتالي سيكون هناك رئيس وزراء جديد مع تكملة المدة البرلمانية المتبقية وبوزراء جدد، ولن يتم بذلك تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة".
وكان رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قدم استقالة حكومته
لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك قبل تصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب تقدم به نواب "بعدم التعاون" مع الحكومة، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في البلاد.
وواجه رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أواخر 2019، برلمانا شرسا منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث أصر النواب على استجوابه بشأن قضايا يتعلق بعضها بفساد مزعوم.
ودار الاستجواب الأخير الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.