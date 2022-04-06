https://arabic.sputniknews.com/20220406/المكراد--المؤشرات-تقول-إنه-لن-يتم-تكليف-الشيخ-صباح-الخالد-مرة-ثالثة-برئاسة-الحكومة-الكويتية-1060901011.html

المكراد : المؤشرات تقول إنه لن يتم تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة الكويتية

المكراد : المؤشرات تقول إنه لن يتم تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة الكويتية

قال فهد المكراد، الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بالكويت، إن التدخلات في اختصاصات مجلس الأمة ومجلس الوزراء، هو سبب المشكلة الحالية بين المؤسستين والتي... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T12:32+0000

2022-04-06T12:32+0000

2022-04-06T12:32+0000

أخبار الكويت اليوم

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وأوضح المكراد في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء قدم استقالته لأمير البلاد وطبعا سيتم النظر بهذه الاستقالة، ولا شك أن هذا التعطيل البرلماني الحكومي سبب تداخلا في صلاحيات السلطات ولطالما لم يحدث فك لهذا التشابك فسوف يؤدي إلى تعطيل المهام".وأضاف المكراد، أن "الإشكالية هي التدخل الحكومي في لجان مجلس الأمة لاستمالة النواب، لذا يجب المحافظة على كل جهة في نطاق مسؤلياتها فهو أفضل حل ليكون لمجلس الأمة استقلاليته وكذلك يجب على مجلس الأمة عدم التدخل في الحكومة من بداية الاختيارات وكذلك في الصلاحيات".وكان رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قدم استقالة حكومته لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك قبل تصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب تقدم به نواب "بعدم التعاون" مع الحكومة، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في البلاد.وواجه رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أواخر 2019، برلمانا شرسا منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث أصر النواب على استجوابه بشأن قضايا يتعلق بعضها بفساد مزعوم.ودار الاستجواب الأخير الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكويت اليوم