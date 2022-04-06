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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/المندوبة-الأمريكية-لدى-مجلس-الأمن-لا-يمكن-استبعاد-روسيا-من-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-1060883616.html
المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا يمكن استبعادها من مجلس الأمن الدولي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T03:53+0000
2022-04-06T03:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال توماس جرينفيلد في مقابلة مع قناة MSNBC الأمريكية: "تم إنشاء مجلس الأمن كنتيجة لإنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. إنهم أعضاء في مجلس الأمن، هذه حقيقة، ولا يمكننا تغيير هذه الحقيقة".ويوم الثلاثاء، اقترح فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، حيث تمتلك روسيا كعضو دائم حق النقض، أن يحل المجلس نفسه أو يستبعد روسيا.وتنص المادة 23 من ميثاق المنظمة على مشاركة الاتحاد الروسي في مجلس الأمن كعضو دائم.وبالتالي، لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن، ستكون هناك حاجة إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، تتطلب التعديلات توقيع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولروسيا الحق في نقض مثل هذا الاقتراح.يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-قدمنا-8500-طن-من-الشحنات-الإنسانية-لأوكرانيا-1060883484.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

03:53 GMT 06.04.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا يمكن استبعادها من مجلس الأمن الدولي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال توماس جرينفيلد في مقابلة مع قناة MSNBC الأمريكية: "تم إنشاء مجلس الأمن كنتيجة لإنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. إنهم أعضاء في مجلس الأمن، هذه حقيقة، ولا يمكننا تغيير هذه الحقيقة".
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: قدمنا 8.500 طن من الشحنات الإنسانية لأوكرانيا
03:18 GMT
ويوم الثلاثاء، اقترح فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، حيث تمتلك روسيا كعضو دائم حق النقض، أن يحل المجلس نفسه أو يستبعد روسيا.
وتنص المادة 23 من ميثاق المنظمة على مشاركة الاتحاد الروسي في مجلس الأمن كعضو دائم.
وبالتالي، لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن، ستكون هناك حاجة إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، تتطلب التعديلات توقيع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولروسيا الحق في نقض مثل هذا الاقتراح.
يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.
في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 18:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية4 أبريل, 16:03 GMT
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