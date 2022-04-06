https://arabic.sputniknews.com/20220406/المندوبة-الأمريكية-لدى-مجلس-الأمن-لا-يمكن-استبعاد-روسيا-من-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-1060883616.html

المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن: لا يمكن استبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا يمكن استبعادها من مجلس الأمن الدولي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T03:53+0000

2022-04-06T03:53+0000

2022-04-06T03:53+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال توماس جرينفيلد في مقابلة مع قناة MSNBC الأمريكية: "تم إنشاء مجلس الأمن كنتيجة لإنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. إنهم أعضاء في مجلس الأمن، هذه حقيقة، ولا يمكننا تغيير هذه الحقيقة".ويوم الثلاثاء، اقترح فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، حيث تمتلك روسيا كعضو دائم حق النقض، أن يحل المجلس نفسه أو يستبعد روسيا.وتنص المادة 23 من ميثاق المنظمة على مشاركة الاتحاد الروسي في مجلس الأمن كعضو دائم.وبالتالي، لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن، ستكون هناك حاجة إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، تتطلب التعديلات توقيع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولروسيا الحق في نقض مثل هذا الاقتراح.يشار إلى أن روسيا بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما من هجمات القوات الأوكرانية.في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أهداف العملية الخاصة هي نزع سلاح أوكرانيا ونزع سلاحها وأن المواطنين ليسوا في خطر.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-قدمنا-8500-طن-من-الشحنات-الإنسانية-لأوكرانيا-1060883484.html

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