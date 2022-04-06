https://arabic.sputniknews.com/20220406/باشينيان-وعلييف-يوصيان-وزراء-الخارجية-لبدء-الأعمال-التحضيرية-للمفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان--1060920908.html
باشينيان وعلييف يوصيان وزراء الخارجية لبدء الأعمال التحضيرية للمفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان
باشينيان وعلييف يوصيان وزراء الخارجية لبدء الأعمال التحضيرية للمفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان
أعلنت الحكومة الأرمنية، أن رئيس الحكومة الأرمني، نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أوصيا وزارتي الخارجية لبدء التحضير لإجراء مفاوضات سلمية بين... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T22:34+0000
2022-04-06T22:34+0000
2022-04-06T22:34+0000
أرمينيا
أخبار أذربيجان
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يريفان – سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة: "أوصى رئيس الوزراء الأرمني والرئيس الأذربيجاني وزارتي الخارجية لبدء الأعمال التحضيرية للمفاوضات السلمية بين البلدين".يشار ‘لى أنه في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2020، استؤنفت العمليات العسكرية في قره باغ، والتي جاءت استمرارًا لصراع طويل الأمد وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، إلا أن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020 أصبح هو فقط ناجحًا. ووافقت أذربيجان وأرمينيا بوساطة موسكو على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كالباجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/يريفان-خسائر-الجانب-الأرميني-جراء-الحرب-في-قره-باغ-عام-2020-بلغت-3822-شخصا-1060256689.html
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أرمينيا, أخبار أذربيجان
باشينيان وعلييف يوصيان وزراء الخارجية لبدء الأعمال التحضيرية للمفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان
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أعلنت الحكومة الأرمنية، أن رئيس الحكومة الأرمني، نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، أوصيا وزارتي الخارجية لبدء التحضير لإجراء مفاوضات سلمية بين البلدين، وذلك بعد لقائهما الثلاثي مع رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل.
يريفان – سبوتنيك
. وجاء في بيان الحكومة: "أوصى رئيس الوزراء الأرمني والرئيس الأذربيجاني وزارتي الخارجية لبدء الأعمال التحضيرية للمفاوضات السلمية بين البلدين".
يشار ‘لى أنه في نهاية أيلول/سبتمبر عام 2020، استؤنفت العمليات العسكرية في قره باغ، والتي جاءت استمرارًا لصراع طويل الأمد وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل
إلى هدنة، إلا أن الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020 أصبح هو فقط ناجحًا.
ووافقت أذربيجان وأرمينيا بوساطة موسكو على وقف إطلاق النار بشكل كامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى. كما سلمت يريفان مناطق كالباجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.