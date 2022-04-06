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الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزاز باستعمال مواد سامة في إقليم خاركوف لاتهام روسيا لاحقا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220406/بايدن-حريصون-على-ألا-تعوض-روسيا-الخسائر-الناجمة-عن-العقوبات-1060915754.html
بايدن: حريصون على ألا تعوض روسيا الخسائر الناجمة عن العقوبات
بايدن: حريصون على ألا تعوض روسيا الخسائر الناجمة عن العقوبات
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستحرص على ألا تتمكن روسيا من تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة على خلفية الأزمة في أوكرانيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T18:11+0000
2022-04-06T18:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
جو بايدن
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القاهرة - سبوتنيك. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب جديد له اليوم الأربعاء، للإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا: "سوف نضيق الخناق على الاقتصاد الروسي ونواصل العمل على عزل روسيا".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها تواصل مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فرض عقوبات جديدة موسعة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي تشنها في أوكرانيا.وقال بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه سيجري فرض "عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، "سبيربانك" وأكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك"، حيث سيؤدي الإجراء إلى تجميد أصول المؤسستين التي تمس النظام المالي الأمريكي، ويمنع الأشخاص الأمريكيون من التعامل معهم".ولفت إلى أن ذلك الإجراء "يعتمد على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا، ويشمل هجرة مصنعي القطاع الخاص وشركات الطاقة وكبار تجار التجزئة والمؤسسات المالية، فضلا عن مقدمي الخدمات الآخرين مثل المحاماة والشركات الاستشارية".كما تشمل العقوبات حظرا كاملا على "الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة"، ومنع أي شخص أمريكي من التعامل مع هذه الكيانات وتجميد أي من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الولايات-المتحدة-تفرض-عقوبات-على-ابنتي-بوتين-ومسؤولين-روس-وعائلاتهم-1060909221.html
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روسيا, جو بايدن

بايدن: حريصون على ألا تعوض روسيا الخسائر الناجمة عن العقوبات

18:11 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 18:17 GMT 06.04.2022)
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستحرص على ألا تتمكن روسيا من تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب جديد له اليوم الأربعاء، للإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا: "سوف نضيق الخناق على الاقتصاد الروسي ونواصل العمل على عزل روسيا".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتي بوتين ومسؤولين روس وعائلاتهم
14:59 GMT
وتابع الرئيس الأمريكي: "القطاع الخاص سيغادر روسيا... وسنتأكد من عدم تعويض تلك الخسائر".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها تواصل مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، فرض عقوبات جديدة موسعة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي تشنها في أوكرانيا.
وقال بيان للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه سيجري فرض "عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، "سبيربانك" وأكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك"، حيث سيؤدي الإجراء إلى تجميد أصول المؤسستين التي تمس النظام المالي الأمريكي، ويمنع الأشخاص الأمريكيون من التعامل معهم".
وبحسب بيان البيت الأبيض: "سيوقع الرئيس (جو) بايدن على أمر تنفيذي جديد، يتضمن حظرا على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل الأشخاص الأمريكيين أينما كانوا".
ولفت إلى أن ذلك الإجراء "يعتمد على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا، ويشمل هجرة مصنعي القطاع الخاص وشركات الطاقة وكبار تجار التجزئة والمؤسسات المالية، فضلا عن مقدمي الخدمات الآخرين مثل المحاماة والشركات الاستشارية".
كما تشمل العقوبات حظرا كاملا على "الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة"، ومنع أي شخص أمريكي من التعامل مع هذه الكيانات وتجميد أي من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية".
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
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