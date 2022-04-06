https://arabic.sputniknews.com/20220406/برأيك،-ماذا-ستعني-عودة-العلاقات-التركية-السورية؟-1060904953.html
برأيك، ماذا ستعني عودة العلاقات التركية السورية؟
برأيك، ماذا ستعني عودة العلاقات التركية السورية؟
06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:33+0000
2022-04-06T13:33+0000
2022-04-06T14:37+0000
استطلاعات الرأي
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2022
الأخبار
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استطلاعات الرأي, опросы
برأيك، ماذا ستعني عودة العلاقات التركية السورية؟
13:33 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 14:37 GMT 06.04.2022)
© AFP 2022 / Ozan Koseعلم تركيا
© AFP 2022 / Ozan Kose