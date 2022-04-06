https://arabic.sputniknews.com/20220406/برلين-تعلن--أنها-ستعتمد-على-الغاز-الروسي-حتى-نهاية-2024-1060902181.html
برلين تعلن أنها ستعتمد على الغاز الروسي حتى نهاية 2024
برلين تعلن أنها ستعتمد على الغاز الروسي حتى نهاية 2024
قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، سوزان أونجارد، إن ألمانيا يمكن أن تحقق الاستقلال عن الفحم الروسي بحلول هذا الخريف، وعن النفط الروسي بحلول نهاية... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:42+0000
2022-04-06T12:42+0000
2022-04-06T12:42+0000
أخبار ألمانيا
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وقالت المتحدثة خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء، "يمكن تحقيق الاستقلال عن الفحم [الروسي] بأسرع ما يمكن - قبل الخريف، نعتزم [تحقيق الاستقلال عن] النفط - قبل نهاية العام، وبالنسبة للغاز - قبل صيف عام 2024. نقوم حاليًا بتقييم كيف يمكننا توفير المتطلبات الضرورية لتسريع العملية بشكل أكبر".وردا على سؤال حول العملة التي تدفعها ألمانيا لإمدادات الفحم، قالت أونجراد إن هذا لا يزال يتم باليورو. وقالت "الشركات تفعل ذلك وتدفع باليورو".كما قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، سيتم توجيه المجموعة الخامسة من الإجراءات التقييدية ضد مجالات التجارة والنقل والطاقة، بما في ذلك القيود على الفحم.في 24 فبراير/شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء قيادة جمهوريات دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، والأهداف هي نزع السلاح والقضاء على النازية في البلاد. وفرض الغرب، ردًا على قرار روسيا، عقوبات واسعة النطاق ضدها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
برلين تعلن أنها ستعتمد على الغاز الروسي حتى نهاية 2024
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قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، سوزان أونجارد، إن ألمانيا يمكن أن تحقق الاستقلال عن الفحم الروسي بحلول هذا الخريف، وعن النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام، مضيفة أن برلين ستعتمد على الغاز الروسي حتى نهاية العام 2024.
وقالت المتحدثة خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء، "يمكن تحقيق الاستقلال عن الفحم [الروسي] بأسرع ما يمكن - قبل الخريف، نعتزم [تحقيق الاستقلال عن] النفط - قبل نهاية العام، وبالنسبة للغاز - قبل صيف عام 2024. نقوم حاليًا بتقييم كيف يمكننا توفير المتطلبات الضرورية لتسريع العملية بشكل أكبر".
وردا على سؤال حول العملة التي تدفعها ألمانيا لإمدادات الفحم، قالت أونجراد إن هذا لا يزال يتم باليورو. وقالت "الشركات تفعل ذلك وتدفع باليورو".
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت إن برلين ملتزمة بتبني عقوبات "ستكون متسقة وليست مفرطة" بالنسبة لدولة معينة في الاتحاد الأوروبي. وبحسبه، فإن المناقشات في بروكسل بشأن الحزمة الخامسة من العقوبات مستمرة، وهذه المفاوضات سرية.
كما قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، سيتم توجيه المجموعة الخامسة من الإجراءات التقييدية ضد مجالات التجارة والنقل والطاقة، بما في ذلك القيود على الفحم.
في 24 فبراير/شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداء قيادة جمهوريات دونباس للمساعدة. وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، والأهداف هي نزع السلاح والقضاء على النازية في البلاد. وفرض الغرب، ردًا على قرار روسيا، عقوبات واسعة النطاق ضدها.